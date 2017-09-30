Güncelleme: 12:43, 30 Eylül 2017 Cumartesi

Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kocaeli ve çevresindeki yağışların gece saatlerinden sonra ve pazar günü çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) olmasının beklendiği belirtildi.

Sakarya ve çevresindeki yağışların ise gece saatlerinden sonra ve pazar günü çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) olmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Yalova ve çevresindeki sağanağın da gece saatlerinden itibaren ve pazar günü kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağının tahmin edildiği ifade edildi.

Açıklamada, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.