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BM'den Yemen için heyet kararı
BM'den Yemen için heyet kararı

BM İnsan Hakları Konseyi, Yemen'deki insan hakları ihlallerini izlemek ve raporlamak üzere "tanınmış uluslararası ve bölgesel uzmanlardan" oluşan heyet kurulmasını kararlaştırdı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, 2 yıldan fazladır çatışmaların yaşandığı Yemen'de insan hakları ihlallerini izlemek ve raporlamak üzere "tanınmış uluslararası ve bölgesel uzmanlardan" oluşan heyet kurulmasına karar verdi.

İnsan Hakları Konseyinin 36. oturumunun son gününde, uzman heyetinin kurulmasına ilişkin Suudi Arabistan'ın başını çektiği, Arap ülkelerinin üzerinde değişiklik yaptığı karar tasarısı, konseye üye 47 ülke tarafından oylama yapılmadan ortak kararla kabul edildi.

Kararla 2 yıldan fazladır iç çatışmaların yaşandığı Yemen'deki insan hakları ihlalleri ve bunların sorumlularının ortaya çıkarılması için "tanınmış uluslararası ve bölgesel uzmanlardan" oluşan bir heyet kurulacak.



İlgili Konular Birleşmiş Milletler BM Yemen
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