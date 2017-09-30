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Güncelleme: 13:11, 30 Eylül 2017 Cumartesi

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Mali'deki FETÖ okullarını Türkiye Maarif Vakfı devraldı
Mali'deki FETÖ okullarını Türkiye Maarif Vakfı devraldı

Türkiye Maarif Vakfı, Mali'deki FETÖ okullarını devraldı. Vakıf yöneticileri ve TBMM heyeti, Malili yetkililere, FETÖ'nün amaçları, ülkeleri ele geçirme stratejileri, para kaynakları hakkında bilgi verdi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Mali'deki FETÖ okullarını da devraldı. Vakıf yöneticileri ve TBMM heyeti, Malili yetkililere, FETÖ'nün amaçları, ülkeleri ele geçirme stratejileri, para kaynakları, Türkiye düşmanlığı ve 15 Temmuz kanlı darbe girişimi gecesinde yaşananlar hakkında bilgi verdi.

Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Cahit Bağcı, Türkiye-Mali Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ve Dostluk Grubu Yönetim Kurulu Üyesi, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Mali'ye gitti.

Heyet, vakfın, Mali'de eğitim öğretim faaliyetinde bulunma, okul açma ve işletme yetkisine yönelik belgeyi, Malili yetkililerden teslim aldı. Heyet, görüşmelerde, FETÖ'nün amaçları, ülkeleri ele geçirme stratejileri, para kaynakları, Türkiye düşmanlığı ve 15 Temmuz kanlı darbe girişimi gecesinde yaşananlar hakkında bilgi verdi.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Mütevelli Heyeti üyesi Cahit Bağcı, yaptığı açıklamada, bir yıldır sürdürülen görüşmeler sonunda FETÖ okullarının TMV'ye devriyle ilgili protokolün, 12 Ağustos'ta imzalandığını anımsattı.

TMV'nin Mali'de eğitim öğretim faaliyetinde bulunma, okul açma ve işletme yetkisinin ise 26 Ağustos itibarıyla onaylandığına işaret eden Bağcı, imzalanan yetki belgesinin, TBMM heyetinin huzurunda elden vakıflarına teslim edildiğini söyledi.

Bağcı, TMV'nin iki ülke ilişkilerini daha da geliştireceğini, Türk hükümeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesindeki maarif okullarının, Mali'nin geleceğinin inşasına katkı sunacağını ve en kaliteli eğitimi vermeyi taahhüt ettiğini belirtti.

Bağcı, desteklerinden dolayı Mali hükümetine ve bu kritik süreçte katkılarından dolayı milletvekillerine teşekkür etti.

"MALİ'DE DE FETÖ İLE KARARLI MÜCADELE"

Türkiye-Mali Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de AA muhabirinin sorularını yanıtlerken, Dostluk Grubu Başkanı olarak, Dostluk Grubu Yönetim Kurulu Üyesi, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ve Maarif Vakfı mütevelli heyeti üyesi Cahit Bağcı ile Mali'de bir dizi temaslarda bulunduklarını anlattı. 

Ziyaretlerinin öncelikli amacının, Mali'deki FETÖ okullarının, Türkiye Maarif Vakfı'na devrini öngören protokolün gereklerinin yerine getirilmesi olduğunun altını çizen Gözgeç, yapılan temaslar sonucunda eğitim bakanından Maarif Vakfı'nın okul açma ve işletme yetki belgesini aldıklarını ifade etti. 

Gözgeç, görüşmeler sırasında, 15 Temmuz darbe girişiminin ve FETÖ terör örgütünün bulundukları ülkeler için de bir tehdit oluşturduğunu, terör örgütleriyle hep birlikte mücadele etmeleri gerektiğini söylediklerini aktardı. Gözgeç, Mali yetkililerinin de FETÖ terör örgütüne karşı mücadelede de kararlı olduklarını dile getirdi.

Gözgeç, "Mali–Türkiye ilişkilerinin daha da güçlenerek devam edeceğine inanıyoruz. Türkiye, Mali'de de FETÖ ile kararlı mücadelesini sürdürüyor." dedi.



İlgili Konular Türkiye Maarif Vakfı mali 15 Temmuz darbe girişimi
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