IKBY'den Irak ile BM'ye 'uçuş yasağını kaldırma' çağrısı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY), Irak yönetimi ile Birleşmiş Milletler'e (BM) "Erbil ve Süleymaniye havalimanlarındaki uçuş yasağının kaldırılması çağrısında" bulunduğu bildirildi.
IKBY Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, yaptığı yazılı açıklamada "siyasi bir karar" olarak nitelendirdiği uçuş yasağının halkın toplu şekilde cezalandırılması anlamına geldiğini ileri sürdü.
Merkezi hükümete, "4 yıldır uygulanan ekonomik yaptırımlara uçuş yasağını eklememe" çağrısı yapan Dizayi, bu yasağın DEAŞ'la mücadele, göçmenler ve ticarete olumsuz yansımaları olacağını savundu.
IKBY havalimanlarının kuruluşundan bugüne kadar Irak kanunlarına göre çalıştığını ve Irak Sivil Savunma İdaresi'nde pek çok takdir aldığını ifade eden Dizayi, Erbil ve Süleymaniye havaliamanlarının Irak hükümetine bağlı ekiplerce sürekli denetlendiğini ifade etti.
Bağdat hükümeti geçen salı günü, bölgesel yönetime IKBY'deki gayrimeşru referandumdan dolayı Erbil ve Süleymaniye havalimanları ile kara sınır kapılarının üç gün içinde kendilerine teslim edilmesi uyarısında bulunmuştu.
IKBY Bakanlar Kurulu ise "anayasaya aykırı olduğunu" öne sürerek bu talebi reddetmişti.
IKBY Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Telar Faik, son gelişmelerin ardından, askeri, diplomatik ve Birleşmiş Milletler'e (BM) ait seferler dışında tüm uluslararası uçuşların cuma yerel saatle 18.00'den sonra askıya alınacağını açıklamıştı.
Irak merkezi hükümeti de dün akşam saatlerinde "IKBY'nin kontrolündeki havalimanlarında uçuşların durduruluması kararının yürürlüğe girdiğini" duyurmuştu.
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IKBY yönetimi, Irak hükümeti ile BM'ye "Erbil ve Süleymaniye havalimanlarındaki uçuş yasağının kaldırılması" çağrısı yaptı
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