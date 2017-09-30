Sudan'dan 'Afrika Birleşik Devletleri' önerisi

Sudan Devlet Başkanı Yardımcısı Hasbu Muhammed Abdurahman, ülkesinin, birlik ve dayanışma için Afrika Birleşik Devletleri kurulmasını beklediğini söyledi.
Başkent Hartum'daki Afrika Birliği Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu 14. Konferansının kapanış oturumunda konuşan Abdurrahman terörün, din, mekan, zaman, hudut ve coğrafya sınırı olmadığı için "asrın afeti" haline geldiğini belirtti.
"Terörle ve terörün doğurduğu silah kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, paralı asker ve insan ticareti gibi suçlarla mücadele için gelin birlik olalım ve çabalarımızı güçlendirelim." diyen Abdurrahman, Sudan'ın terör, siyasi istikrarsızlık, isyancı hareketler ve iç savaştan çok çektiğini hatırlattı.
Ülkesinin "birlik ve dayanışma için Afrika Birleşik Devletlerinin kurulmasını beklediğini" dile getiren Abdurrahman, "Sudan, güvenlik ve istihbarat alanları başta olmak üzere ortak Afrika çalışmasını destekleyenlerin başında gelecek." ifadesini kullandı.
Sudan Güvenlik ve İstihbarat Birimi Müdürü Muhammed Ata el-Mevla, "Afrika istihbarat birimleri siyasi istikrarın gerçekleşmesi ve terörle mücadelenin gerekliliği konusunda mutabık kaldı." dedi.
Mevla, kara kıtada istikrar ve güvenlik için Afrika istihbarat birimleri ve dünyadaki istihbarat servisleri arasında işbirliğinin devam ettiğini kaydetti.
Afrika ülkelerinden 30 güvenlik ve istihbarat birimi ile ABD, Fransa, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt'ten istihbarat servisi temsilcilerinin katıldığı konferansta, başta terör olmak üzere kara kıtanın karşı karşıya bulunduğu sorunlar ele alındı.
Konferansın sonunda okunan kapanış bildirisinde ise 2020'ye kadar Afrika kıtasındaki silah sesinin susturulması gerektiği belirtilerek, terörle mücadele için kapsamlı bir yöntemin takip edilmesi, Afrika'daki güvenlik ve istihbarat birimleri arasında karşılıklı istihbarat paylaşımı gibi tavsiyelerde bulunuldu.
54 üyesi bulunan Afrika Birliği Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, 2005 yılında kurulmuştu.
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Sudan Devlet Başkanı Yardımcısı Abdurahman, ülkesinin, birlik ve dayanışma için Afrika Birleşik Devletleri kurulmasını beklediğini söyledi
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