Esed karşıtı gazeteci anne-kız cinayetinin şüphelisi yakalandı

Esed karşıtı Suriyeli aktivist kadın ile gazeteci kızının bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili Suriye uyruklu bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Oruba Barakat (60) ile Halla Barakat'ın (22) Üsküdar'daki evlerinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin başlattığı çalışma kapsamında, güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Çevredeki toplu taşıma araçlarında bulunan kameralar dahil, kapsamlı inceleme sonucunda kimliği belirlenen A.B, Bursa'da yakalandı.

Suriyeli aktivist kadın ile gazeteci kızının bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelinin, anne Oruba Barakat'ın amcasının torunu olduğu öğrenildi.

Aktivist Oruba Barakat (60) ile kızı Halla Barakat'ın (22) Üsküdar'daki evlerinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin çalışmayı yürüten İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerinin şüpheliyi tespit etme ve yakalamasına ilişkin detaylar ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, ekipler olay yeri çevresinde ve toplu taşıma araçlarındaki güvenlik kameralarınca kaydedilen yaklaşık 100 saatin üzerinde görüntüyü inceledi. Şüpheli A.B'nin 19 Eylül'de feribot ile Bursa'dan Yenikapı'ya geldiği, oradan Marmaray'la Üsküdar'a geçtiği belirlendi. Şüphelinin 20 Eylül'de Yenikapı'dan Bursa'ya döndüğü tespit edildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi tespitinin ardından 3 gün boyunca Bursa'da teknik ve fiziki takip yaptı. Ekipler, şüpheli A.B'nin İnegöl ilçesi Dumlupınar Mahallesi Yonca Sokak'ta kaldığı ikametin çevresinde çalışma yaparak, kimlerle irtibat halinde olduğunu belirlemeye çalıştı.

Daha sonra düzenlenen operasyonla gözaltına alınan A.B'nin kıyafet ve ayakkabıları incelenmek üzere alındı. Oruba ile Halla Barakat'ın öldürüldüğü evde bulunan ayakkabı izi ile şüphelinin ayakkabılarının karşılaştırılacağı öğrenildi.

Bu arada, şüphelinin Suriyeli eski ev arkadaşının da gözaltına alındığı belirtildi.

Şüphelilerin Bursa'daki işlemlerinin ardından Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirileceği kaydedildi.

Suriyeli gazeteci Halla Barakat (22), işe gitmeyince arkadaşları durumdan şüphelenerek polise bilgi vermişti. Polis ekipleri, 22 Eylül'de Barakat'ın annesiyle birlikte yaşadığı Üsküdar'daki eve çilingir yardımıyla girmişti. Evde, anne Oruba Barakat (60) ile Halla Barakat'ın cansız bedenleri battaniyeye sarılı halde bulunmuştu. Yapılan incelemede, anne-kızın bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilmişti.