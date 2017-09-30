Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
18:37, 30 Eylül 2017 Cumartesi
Dış Politika
Güncelleme: 15:27, 30 Eylül 2017 Cumartesi

  • Paylaş
"Irak Kürtleri için rüya bitti, gerçekler başladı"

SETA Dış Politika Araştırmacısı Acun, "Türkiye, İran ve Irak'ın açıklamalarıyla birleşen yaptırım tehditleri, Iraklı Kürtleri nasıl bir macera içine girdiklerini düşündürmeye başlamış durumda. Irak Kürtleri için rüya bitti, gerçekler başladı." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Dış Politika Araştırmacısı Can Acun, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) yaptığı gayrimeşru referandumun ardından, Türkiye, İran ve Irak'ın yaptıkları sert açıklamalar ve yaptırım tehditlerinin, Irak Kürtlerini eldeki kazanımlarını kaybetme korkusuna sevkettiğini söyledi. 

Acun, gayrimeşru referandumun ardından Irak'ta yaptığı gözlemlere ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, süreç sonrasında Erbil'de insanların kortejler halinde yürüyüş yaparak kutlama gerçekleştirdiğini ancak insanlara doğrudan temas edildiğinde tablonun renginin farklı olduğunun anlaşıldığını belirtti. 

Kerkük ve Sülaymaniye'de ise coşku değil tedirginliğin hakim olduğunu ifade eden Acun, "Türkiye, İran ve Irak'ın sert açıklamalarıyla birleşen yaptırım tehditleri, Iraklı Kürtleri nasıl bir macera içine girdiklerini düşündürmeye başlamış durumda. Irak Kürtleri için rüya bitti, gerçekler başladı. Artık herkes bu işin nereye doğru sürükleneceğini konuşuyor, 'acaba bağımsızlık arayışına girmişken eldeki kazanımlardan da mı olacağız' korkusu ise bariz bir şekilde hissediliyor." dedi. 

"YAPTIRIM TEHDİDİ BÜYÜK BİR KORKUYA NEDEN OLUYOR"

Acun, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) ekonomisinin çok önemli bir kısmının başta Türkiye olmak üzere Irak ve İran'a bağlı olduğunu anlatarak petrol ihracatının bütçe için vazgeçilmez olduğuna dikkati çekti.

Yaklaşık 6 milyon kişinin yaşadığı bölgede 1,3 milyon memurun olduğunu, yaptırımların henüz başlamadığı bu dönemde dahi ekonomik krizin yaşandığını, memurların maaşlarını düzenli alamadıklarını aktaran Acun, şu değerlendirmede bulundu:

"Yaptırım tehditlerinin gerçeğe dönüşmeye başlaması insanlarda büyük bir korkuya neden oluyor. Referandumun yarattığı gerginlik etnik ve mezhebi fay hatlarını da tetiklemeye başlamış durumda. Özellikle Kerkük'te tüm taraflar ateş üstünde. Türkmenler bir oldu bittiyle kaderleriyle oynanmaya çalışıldığı söylüyorlar. ABD işgalinden bu yana IKBY'nin adım adım Kerkük'e yeni yerleşim yerleri inşa ederek kentin demografisini değiştirdiklerini, adeta İsrail'in Filistin'e yaptığının kendilerine yapıldığını ortaya koyuyorlar.

Bölgedeki peşmerge güçleri, Türkmenler ve Haşdi Şabi arasında zaman zaman küçük çatışmalar yaşanıyor. Bunun büyük bir savaşa dönüşmesi olasılığı var. Bağdat yönetiminin peşmergenin ele geçirdiği tartışmalı bölgelere yönelik bir askeri hamle yapması ya da sınır kapılarına yönelik bir hamlesi de önemli riskler barındırıyor. Sıradan halktan siyasi aktörlere kadar bir şekilde Batılı devletlerin ve İsrail'in kendilerini koruyacağına dair inançları var. Bunu açıkça ifade etmekten de çekinmiyorlar ancak gözlerdeki tedirginlik bu inancın çok güçlü olmadığını da ele veriyor. ABD ve Batılı ülkelerin referanduma destek vermemeleri ayrıca akabinde yaptıkları olumsuz açıklamalar ciddi bir hayal kırıklığı yaratmış durumda." 

IKBY SINIR KAPISINDA BAYPAS EDİLEBİLİR

Acun, Türkiye'nin Habur Sınır Kapısını kapatmasının ardından yeni bir sınır kapısını hayata geçirebileceğine de dikkat çekerek Habur'un biraz daha batısında Ovaköy - Telafer - Musul - Bağdat hattı üzerinden IKBY devre dışı bırakılarak doğrudan Irak'a açılacak bir sınır kapısı oluşturulmasının düşünüldüğünü, bunun için de halen KDP peşmergeleri ve bazı terör örgütü PKK unsurlarının bulunduğu bölgenin Merkezi Irak Ordusu'nun kontrolüne alınması gerektiğini sözlerine ekledi.



İlgili Konular SETA Can Acun IKBY referandum IKBY referandumu
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Dış Politika Haberleri
Somali'de Türk askeri eğitim merkezi açıldı
Somali'de Türk askeri eğitim merkezi açıldı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türk askeri eğitim merkezinin açılışı yapıldı
Mersin'de 63 öğrenci hastanelik oldu
Mersin'de 63 öğrenci hastanelik oldu

Mersin'in Mut ilçesinde bir pansiyonda kalan 63 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Bahçeli Kerkük yeni bir Kerbela'ya dönüştürülmek isteniyor
Bahçeli: Kerkük yeni bir Kerbela'ya dönüştürülmek isteniyor

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Kerkük, yeni bir Kerbela'ya dönüştürülmek, Ortadoğu tümden Kerbela'nın şirk ve şiddet faillerinin mirasına havale edilmek istenmektedir" dedi
quot Irak Kürtleri için rüya bitti gerçekler başladı quot
"Irak Kürtleri için rüya bitti, gerçekler başladı"

SETA Dış Politika Araştırmacısı Acun, "Türkiye, İran ve Irak'ın açıklamalarıyla birleşen yaptırım tehditleri, Iraklı Kürtleri nasıl bir macera içine girdiklerini düşündürmeye başlamış durumda. Irak Kürtleri için rüya bitti, gerçekler başladı." dedi.
Esed karşıtı gazeteci anne-kız cinayetinin şüphelisi yakalandı
Esed karşıtı gazeteci anne-kız cinayetinin şüphelisi yakalandı

Suriyeli aktivist Oruba Barakat ile gazeteci kızı Halla Barakat cinayetine ilişkin Suriye uyruklu bir şüpheli yakalandı. Olaya ilişkin gözaltına alınan şüphelinin, aktivist Oruba Barakat'ın amcasının torunu olduğu öğrenildi.
Erdoğan Demek ki Mossad'la bu yönetimin geçmişi bir ve beraberdi
Erdoğan: Demek ki Mossad'la bu yönetimin geçmişi bir ve beraberdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Madem şartlar değişti, Kuzey Irak ülkemize rağmen bir adım attı, bunun da bedelini ödeyecektir. İsrail bayraklarıyla sokakta dolaşılması bizi üzdü. Demek ki Mossad'la bu yönetimin geşmişi bir ve beraberdi" dedi.
Saldırı hazırlığındaki PKK'lılara hava harekatı
Saldırı hazırlığındaki PKK'lılara hava harekatı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK mensuplarına ait silah mevzisi, mağara ve sığınaklar hava harekatıyla kullanılamaz hale getirildi
Mali'deki FETÖ okullarını Türkiye Maarif Vakfı devraldı
Mali'deki FETÖ okullarını Türkiye Maarif Vakfı devraldı

Türkiye Maarif Vakfı, Mali'deki FETÖ okullarını devraldı. Vakıf yöneticileri ve TBMM heyeti, Malili yetkililere, FETÖ'nün amaçları, ülkeleri ele geçirme stratejileri, para kaynakları hakkında bilgi verdi.
Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da çok kuvvetli ve şiddetli sağanak beklendiği bildirildi
Konutta vergi düzenlemesinin süresi bugün doluyor
Konutta vergi düzenlemesinin süresi bugün doluyor

Gayrimenkul sektöründe 8 Eylül 2016'da başlayan ve 150 metrekarenin üzerindeki konutlar için yüzde 18 olan KDV oranının yüzde 8'e düşürülmesi uygulaması bugün itibarıyla sona eriyor
Adil Öksüz'ü serbest bırakanlar ilk kez hakim karşısına çıkıyor
Adil Öksüz'ü serbest bırakanlar ilk kez hakim karşısına çıkıyor

FETÖ'nün sözde "Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamı" olduğu belirlenen ve darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün serbest bırakan 28 kişinin yargılanmasına 2 Ekim Pazartesi günü başlanacak
Bakan Fakıbaba İsrail'e domates tohumu ihraç ediyoruz
Bakan Fakıbaba: İsrail'e domates tohumu ihraç ediyoruz

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba: "Yanlış anlaşılan ve vatandaşın kafasında yer eden bazı şeyler var; 'biz tarımda domates tohumunu bile İsrail'den alıyoruz...' Zaman zaman alabiliriz ama biz İsrail'e domates tohumu ihraç ediyoruz" dedi
AK Parti'den teşkilatlara 'sahte yetki belgesi' uyarısı
AK Parti'den teşkilatlara 'sahte yetki belgesi' uyarısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, 81 il başkanlığına "dolandırıcılık ve sahtekarlık olayları" başlıklı bir uyarı yazısı gönderdi
Meclis yeni yasama yılına yarın başlıyor
Meclis yeni yasama yılına yarın başlıyor

Bu yıl 27 Temmuz'da tatile giren TBMM, yoğun gündemle çalışacağı 26. Dönem 3. Yasama Yılı'na yarın başlayacak
Ağrı'daki operasyonda 2 asker ve 2 güvenlik korucusu şehit
Ağrı'daki operasyonda 2 asker ve 2 güvenlik korucusu şehit

Ağrı Valisi Süleyman Elban, kentin Doğubayazıt ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda, 2 askeri personel ve 2 güvenlik korucusu şehit oldu, 8 güvenlik görevlisi de yaralandı
İstanbul'da 5 bin polisle quot Yeditepe Huzur quot uygulaması
İstanbul'da 5 bin polisle "Yeditepe Huzur" uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, 39 ilçe ve 200 noktada, 5 bin polisin katılımıyla "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapılıyor

Haberler

Bahçeli: Kerkük yeni bir Kerbela'ya dönüştürülmek isteniyor
Bahçeli Kerkük yeni bir Kerbela'ya dönüştürülmek isteniyor

"Yol yakınken IKBY hatasından dönsün"
quot Yol yakınken IKBY hatasından dönsün quot

BM: Irak'ın toprak bütünlüğüne saygı duyuyoruz
BM Irak'ın toprak bütünlüğüne saygı duyuyoruz

İran ve Irak'tan ortak sınır tatbikatı
İran ve Irak'tan ortak sınır tatbikatı

IKBY'den Irak ile BM'ye "havalimanları" çağrısı
IKBY'den Irak ile BM'ye quot havalimanları quot çağrısı

ABD, IKBY'deki tek taraflı referandumu tanımıyor
ABD IKBY'deki tek taraflı referandumu tanımıyor

'Irak güçleri sınır kapılarına doğru hareket etmeyi planlıyor'
Irak güçleri sınır kapılarına doğru hareket etmeyi planlıyor'

IKBY: Bağdat yönetiminden talimat almadık!
IKBY Bağdat yönetiminden talimat almadık






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 