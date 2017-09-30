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18:37, 30 Eylül 2017 Cumartesi
Filistin
Güncelleme: 16:13, 30 Eylül 2017 Cumartesi

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Gazze'deki elektrik krizi, sudaki kirlilik oranını yüzde 98'e çıkardı
Gazze'deki elektrik krizi, sudaki kirlilik oranını yüzde 98'e çıkardı

Gazze'de elektrik krizinin devam etmesi sonucu sudaki kirlilik oranının yüzde 98'e kadar çıkması yerli ve yabancı kurumları harekete geçirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Gazze'de elektrik krizinin devam etmesi sonucu sudaki kirlilik oranının yüzde 98'e kadar çıkmasının, yerli ve yabancı kurumları harekete geçirdiği bildirildi.

Söz konusu kurumların temsilcileri, Filistin Basın Evi kurumunun su sorununa ışık tutmak için Gazze'de düzenlediği basın toplantısına katıldı.

BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu Operasyonlar Direktörü Bo Schack, toplantıda konuşma yaptı



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