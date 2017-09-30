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22:21, 30 Eylül 2017 Cumartesi
Filistin
Güncelleme: 16:13, 30 Eylül 2017 Cumartesi

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Gazze'deki elektrik krizinin yol açtığı su kirliliği alarm veriyor
Gazze'deki elektrik krizinin yol açtığı su kirliliği alarm veriyor

Gazze'de elektrik krizinin devam etmesi sonucu sudaki kirlilik oranının yüzde 98'e kadar çıkması yerli ve yabancı kurumları harekete geçirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Filistin Basın Evi'nin Gazze'de yerli ve yabancı kurumların temsilcileriyle düzenlediği toplantıda "su sorunun nedenleri ve çözüm yolları" ele alındı. 

BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Operasyonlar Direktörü Bo Schack burada yaptığı konuşmada, "UNRWA olarak süregelen ambargo ve karşılaştığımız diğer sıkıntıları ele alıp çözüm üretmeye çalıştık. Bu sorunların nedeni, hayatın geneline ve tabi ki suya etki eden elektrik sıkıntısıydı. Su sorununu çözmemiz için önce elektrik sıkıntısını bitirmemiz gerekiyor." dedi.

UNRWA'nın kamplardaki faaliyetleri kapsamında "su kuyularının aktifleştirilmesi için çalışıldığını ve okulların su arıtma ekipmanlarıyla donatıldığını" belirten Schack, kardeş kurumlarla birlikte su sorununu çözmeye çalıştıklarını ifade etti.

Gazze Belediyesi Su İdaresi Müdürü Mahir Salim ise Gazze'nin farklı noktalarında bulunan yaklaşık 80 kuyudan sadece 67'sinin kullanılabilir durumda olduğunu ancak bunların da sularının içmeye elverişli olmadığını söyledi.

Gazze'nin yıllık su tüketim miktarının yaklaşık 30 milyon metreküp olduğunu kaydeden Salim, belediye olarak su sorununda iyileştirme yapılması için başta "İsrail'den ithal edilen su miktarının artırılması" olmak üzere bir dizi plan geliştirdiklerini dile getirdi.

Filistin Su İdaresi Başkanı Başkanı Mazin el-Benna da evlere verilen sulardaki kirlilik artışına dikkati çekerek, "Sudaki klor miktarı bir litrede bin miligrama ulaşıyor, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) izin verdiği miktar ise litre başına 250 miligram. Han Yunus'ta sudaki nitrat oranı litre başına 400-500 miligramı bulurken DSÖ bunun 50 miligramı geçmesine izin vermiyor." diye konuştu.

Benna, yaşanan elektrik sıkıntısı nedeniyle su arıtma sistemlerinin çalışmadığını ve arıtılamayan suların sızarak yeraltı sularını kirlettiğini aktardı.

Su Kalite Birimi'ne bağlı Çevre Koruma Genel İdaresi Sorumlusu Beha el-Ağa ise Gazze'deki su kaynaklarının yüzde 98'inin kirlendiğini, çeşmelerden akan suyun büyük kısmının DSÖ içme suyu kriterlerine uymadığını söyledi.

Ağa, yüzde 70'lere varan elektrik sıkıntısının evlere su verilememesine ve günlük 150 bin metreküpten fazla atık suyun nehir ve denizlere karışmasına neden olduğunu aktardı.



İlgili Konular İsrail filistin
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