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18:37, 30 Eylül 2017 Cumartesi
Irak
Güncelleme: 16:45, 30 Eylül 2017 Cumartesi

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"Yol yakınken IKBY hatasından dönsün"

Suriye Türkmenleri Derneği Başkanı Dede, "Yol yakınken IKBY hatasından dönsün ve Irak ile ilişkilerini düzeltip bölgedeki tüm halkla yaşamayı sürdürsün." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Emin Bozoğlan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) gayrimeşru referandumuna ilişkin, "Barzani, Ortadoğu ateşine benzin dökmek anlamına gelen bu hareketi ile petrol kaynaklarına hakim olmayı hayal ederken, kara katran üzerinde oturduğunu bilmezden gelmektedir." dedi.

Bozoğlan, IKBY'nin gayrimeşru referandumu hakkında, AA muhabirine yaptığı açılamada, Irak’ta yaşanan bu hayati sürecin, Suriye'de yaşanmakta olan olaylarla bağlantılı olduğunu söyledi.

"Bölgedeki gelişmeler ve bu yeni hareketlilik aslında uzun yıllardır zihinlerde hazır şekilde bekleyen projelerin hayata geçirilmesidir." diyen Bozoğlan, şöyle konuştu:

"Son dönemde Irak'ta yaşanan olayları, Suriye'de yaşanmakta olan süreçten ayrı tutmamak gerekmektedir. Zira, Mesut Barzani önderliğinde Irak'ta, IKBY'nin yaptığı sözde referandumun İsrail desteği ile yapılmış olması, söz konusu sürecin genişleme aşamasında olduğunun en somut örneklerinden biridir. Tüm dünyanın özellikle de Türkiye'nin haklı itirazlarına rağmen, İsrail'in aleni her ne kadar itiraz etse de ABD'nin örtülü desteğini almış olduğu belli olan Barzani, Ortadoğu ateşine benzin dökmek anlamına gelen bu hareketi ile petrol kaynaklarına hakim olmayı hayal ederken, kara katran üzerinde oturduğunu bilmezden gelmektedir. 

"BARZANİ VE IKBY FİGÜRAN OLARAK KULLANILMAKTADIR"

Suriye Türkmenleri olarak, her zaman olduğu üzere manevi olarak Iraklı Türkmen kardeşlerine destek olmaya devam edeceklerini ve sınırların değiştirilmesi için oynanan bu büyük oyunu da asla kabul etmediklerini aktaran Bozoğlan, küresel güç mücadelesinin merkez üssünün yine tamamen Ortadoğu'ya kaydığına dikkati çekti.

Yanan ateşin Suriye ve Irak'ta olsa da çıkarılan yangının asıl hedefinin Türkmenler, Türk Milleti ve Türkiye olduğunu dile getiren Emin Bozoğlan, şu değerlendirmede bulundu:

"Nitekim, Irak'ta yaşanan olaylarla Suriye’nin kuzey doğusunda giderek yükselen tansiyon aynı düzlem üzerindedir. PKK türevi terör yapılanmaları PYD/YPG ve ABD ortaklığı, savaşın başından bu yana en yüksek iş birliği seviyesine ulaşmıştır. Malum örgütler ABD'nin Suriye’deki kara gücü olarak lanse edilmektedir. DAEŞ terör örgütü bahane edilerek, adım adım Türkiye'nin hemen güney sınırları boyunca uzanan, ikinci İsrail yapılanması için siyasi ve askeri faaliyetler hızla devam etmektedir. Bu çerçevede Mesut Barzani ve IKBY figüran olarak kullanılmaktadır. Nitekim ABD, Suriye'deki etkinliğinin, Rusya ve İran karşısında giderek azaldığı bir süreçte, yeniden Irak kartını oyuna sürerek, Ortadoğu'nun gündemini kendi lehine çevirmek istemektedir."

"IKBY YOL YAKINKEN BU YANLIŞTAN DÖNSÜN"

Suriye Türkmenleri Derneği Başkanı Ekrem Dede ise bu gayrimeşru referandumun Ortadoğu'da yeni sıkıntılara yol açabileceğini vurguladı.

Irak'ın kuzeyinde Kürtlerin dışında Türkmen ve Arapların da yaşadığını ancak hepsinin yok sayıldığını dile getiren Dede, şunları kaydetti:

"Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Irak merkezi hükümetine bağlıdır. Başta Irak ve Türkiye olmak üzere tüm ülkeler zaten bu referandumu onaylamadı. Buna rağmen bu gayrimeşru referandumu yapmaları çok yanlış. Kuzey Irak'ta yaşayan Türkmenler ve Araplar referanduma karşı çıkarak oy kullanmadı. Şimdi IKBY referanduma katımayan veya oy vermeyen Araplar ve Türkmenleri tehdit etmeye başladı. Bu yapılan ırkçılıktan başka hiç bir şey değildir. Yol yakınken IKBY hatasından dönsün ve Irak ile ilişkilerini düzeltip bölgedeki tüm halkla yaşamanı sürdürsün."



İlgili Konular IKBY Suriye Türkmenleri Derneği Başkanı IKBY referandumu
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