Güncelleme: 17:13, 30 Eylül 2017 Cumartesi

ABD-BAE ortak askeri tatbikatı sona erdi



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Birleşik Arap Emirikleri (BAE) ile Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) düzenlediği "Demir Birliği 5" ortak askeri tatbikatının sona erdiği bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, iki hafta süren "Demir Birliği 5" tatbikatının son gününde iki ülkeye ait hava ve kara kuvvetleri gerçek mühimmatlarla "hücum operasyonları" gerçekleştirdi. Bugünkü tatbikata ABD 35. Piyade Bölüğü Komutanı Tümgeneral Victor J. Braden ile BAE Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Sid Raşid Ali eş-Şehi'nin de katıldığı belirtildi. BAE Silahlı Kuvvetleri'nin savaş becerilerini geliştirmek için kardeş ve dost ülkelerle yaptığı ortak tatbikatlar çerçevesinde gerçekleştirilen "Demir Birliği 5" adlı askeri tatbikat ile "BAE'nin Körfez'e yönelik tüm tehditler karşısında kararlılıkla duracağı" vurguladı.

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