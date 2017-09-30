Almanya'daki bebek mamalarına zehir karıştırılmasıyla ilgili gözaltı

Almanya’da, şantaj yapmak için bazı marketlerdeki bebek mamalarına zehir karıştırdığı suçlamasıyla 53 yaşındaki bir Alman vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi.
Ravensburg Başsavcısı Alexander Böger, Konstanz Emniyet Müdürü Uwe Stürmer ile birlikte Konstanz kentinde düzenlediği basın toplantısında, olaya ilişkin halktan gelen ihbar ve ipuçlarının değerlendirilmesi sonucunda 53 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığını belirtti.
Alman vatandaşı olan kişinin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiğini ifade eden Böger, bu kişinin 2015’ten beri Tübingen yakınlarındaki Ofterdingen kentinde, daha önce de Bavyera eyaletinde yaşadığını kaydetti.
Zanlının şimdiye kadar suçunu itiraf etmediğini aktaran Böger, söz konusu şantajı bu kişinin yaptığına ilişkin kuvvetli delillerin bulunduğunu kaydetti.
Böger, zanlının evinde, Friedrichshafen kentinde bebek mamalarını zehirlemek için karıştırdığı maddenin bulunduğunu ve bu kişinin, delilleri karartmak için olayda kullandığı cisimleri imha ettiğinin tespit edildiğini ifade etti.
Emniyet Müdürü Stürmer de zanlının evinde bulunan maddenin, 5 şişe bebek mamasını zehirlemeye yeteceğini söyledi.
Zanlının psikolojik sorunları da bulunduğunu ve tek kişi olarak hareket ettiğini sandıklarını belirten Stürmer, ellerindeki bulgulara göre bu olayı gerçekleştiren başka kişi ve kişilerin bulunmadığını varsaydıklarını bildirdi.
Stürmer, zanlının henüz ifade vermediğinden dolayı, olayı neden gerçekleştirdiğine ilişkin henüz bir şey söyleyemeyeceklerini belirtti.
Almanya’nın güneyindeki Friedrichshafen kentinde iki gün önce bazı marketlerde içine zehir karıştırılmış bebek mamalarına rastlandığı ve kimliği belirsiz kişi veya kişilerin 10 milyon avro ödenmemesi durumunda mamalara yeniden zehir karıştırılacağı tehdidinde bulunduğu açıklanmıştı.
Polis, şantajcının yakalanması için özel bir birim kurmuş, marketlerdeki mamalar da toplatılmıştı.
Almanya'da bazı marketlerdeki bebek mamalarına zehir karıştırdığı suçlamasıyla 53 yaşındaki bir Alman vatandaşı gözaltına alındı
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Kore Yarımadası'ndaki gerilimin düşürülmesi çağrısında bulunarak, Kuzey Kore'nin füze denemelerine son vermesinin zorunluluk olduğunu söyledi
Birleşik Arap Emirikleri (BAE) ile Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) düzenlediği "Demir Birliği 5" ortak askeri tatbikatının sona erdiği bildirildi
Suriye Türkmenleri Derneği Başkanı Dede, "Yol yakınken IKBY hatasından dönsün ve Irak ile ilişkilerini düzeltip bölgedeki tüm halkla yaşamayı sürdürsün." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD yönetiminin Porto Riko'daki kurtarma çabalarını eleştiren San Juan kenti Belediye Başkanı Carmen Yulin Cruz'a Twitter'dan cevap verdi
Gazze'de elektrik krizinin devam etmesi sonucu sudaki kirlilik oranının yüzde 98'e kadar çıkması yerli ve yabancı kurumları harekete geçirdi
BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarri, "Irak'ın üniter yapısı, egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı duyuyoruz" dedi
Sudan Devlet Başkanı Yardımcısı Abdurahman, ülkesinin, birlik ve dayanışma için Afrika Birleşik Devletleri kurulmasını beklediğini söyledi
Reuters Haber Ajansı, İran ve Irak'ın ortak sınır tatbikatı yapacağını açıkladı
Afganistan'ın doğusundaki Nangarahar vilayetinde gerçekleşen hava saldırısında 15 DEAŞ'lı öldürüldü
ABD Dışişleri Bakanlığı, Havana Büyükelçiliğinde görev yapan çalışanlarının yarısından fazlasını geri çekme kararı aldı
IKBY yönetimi, Irak hükümeti ile BM'ye "Erbil ve Süleymaniye havalimanlarındaki uçuş yasağının kaldırılması" çağrısı yaptı
BM İnsan Hakları Konseyi, Yemen'deki insan hakları ihlallerini izlemek ve raporlamak üzere "tanınmış uluslararası ve bölgesel uzmanlardan" oluşan heyet kurulmasını kararlaştırdı
Dünya nüfusu, gelişmiş ülkelerde daha da fazla olmak üzere gittikçe yaşlanıyor. Japonya, yüzde 33'lük 60 yaş ve üstü nüfus oranıyla, dünyada yaşlı nüfusunda ilk sırada.
Maria Kasırgası nedeniyle binlerce insanın elektriksiz, susuz ve iletişimsiz kaldığı Porto Riko'ya gerekli yardımların yapılmaması ABD'nin Chicago kentinde protesto edildi
Brookings Enstitüsü Uzmanı Kuok, "Myanmar hükümeti Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı zulmü durdurmak için acilen harekete geçmeli" dedi