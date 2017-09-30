Türkiye-ASEAN ilişkileri uluslararası konferansı Ankara'da yapılacak

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) arasında inşa edilen ortaklığı, eylem planı kapsamında ele almak üzere, bakanlığın ev sahipliğinde, 3 Ekim'de, Ankara'da Türkiye-ASEAN ilişkileri başlıklı uluslararası konferansın düzenleneceğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ile ASEAN arasında Sektörel Diyalog Ortaklığı (SDO) ilişkisi kurulması kararının, dışişleri bakanlarının 5 Ağustos'taki toplantısında kabul edildiği belirtilerek, söz konusu kararın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ASEAN toplantıları kapsamında düzenlenen etkinliklere katılmak için Filipinler'i ziyaret ettiği ve ASEAN'ın 50. yıl dönümününü kutladığı yıl alınmasının, bu kararı daha da anlamlı kıldığı vurgulandı.
Örgütün, siyasi ve ekonomik boyutları itibarıyla 8 Ağustos 1967'de Bangkok'ta bir araya gelen kurucuların beklentilerinin ve hedeflerinin ötesinde bir konuma ulaştığı kaydedilen açıklamada, ASEAN'ın başarılarının gelecek 50 yılda daha da ileriye gideceğinin aşikar olduğuna işaret edildi.
Açıklamada, Türkiye'nin, Asya-Pasifik bölgesine yönelik politikası kapsamında, Güneydoğu Asya bölgesinde vazgeçilmez bir siyasi ve ekonomik bir platform haline gelen ASEAN ile kurumsal ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde önemli adımlar attığı ifade edildi. Türkiye'nin, bu bağlamda, ASEAN Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasına (TAC) 2010'da taraf olduğu hatırlatılan açıklamada, "ASEAN ile üçüncü ülkeler arasında çeşitli sektörlerde daha somut alanlarda iş birliğini öngören SDO, örgüt ile ilişkilerimiz bakımından bir dönüm noktasını oluşturacaktır." ifadesi kullanıldı.
Türkiye'nin, ASEAN'ı bölgesinde etkin bir entegrasyon mekanizması olarak gördüğün altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Türkiye, Güneydoğu Asya bölgesinde siyasi istikrar, ekonomik refah ve sosyal istikrarın sağlanması ve korunması için ASEAN’ın oynadığı rolü takdir etmektedir. Türkiye, ASEAN’ın halklarının refahı ve esenliği için önümüzdeki yıllarda daha kapsayıcı, güvenilir, bölgesel ve uluslararası meselelerde söz sahibi bir topluluk olma çabalarını desteklemektedir. SDO çerçevesinde ülkemizce sunulan eylem planı, ASEAN’ın bu yöndeki çalışmalarına katkı sağlayabilecek somut projelere yer vermektedir. Laos'ta açılacak büyükelçilik ile ASEAN bölgesindeki tüm ülkelerin başkentlerinde temsilciliği bulanacak olan ülkemiz, yol haritası ve eylem planının uygulanması için hem kurumsal olarak ASEAN ile hem de üye ülkelerle birlikte çalışmalar sürdürmeyi planlamaktadır."
Açıklamada, "Ülkemizle ASEAN arasında inşa edilen ortaklığı eylem planı çerçevesinde ele almak üzere Bakanlığımız ev sahipliğinde, 3 Ekim 2017 tarihinde Ankara'da (Point Otel) Türkiye-ASEAN İlişkileri başlıklı uluslararası bir konferans düzenlenecektir." ifadesine yer verildi.
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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile ASEAN arasında inşa edilen ortaklığı ele almak üzere 3 Ekim'de Ankara'da Türkiye-ASEAN İlişkileri başlıklı uluslararası konferans düzenleneceğini açıkladı
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