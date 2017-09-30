Şehit güvenlik korucuları defnedildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK mensuplarına yönelik yürütülen operasyonda şehit olan 2 güvenlik korucusu defnedildi.
Güvenlik güçlerince Doğubayazıt ilçesi Güngören köyü mevkisinde PKK unsurlarına karşı sürdürülen operasyonda çıkan çatışmada güvenlik korucuları Cemal Budak ve Yunus Budak şehit oldu.
Şehit korucuların cenazeleri, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından Ağrı merkeze bağlı Çatalipaşa köyüne getirildi.
Çatalipaşa köyü 3. Boğaziçi İlkokulu bahçesinde İl Müftüsü İbrahim Gemici'nin yaptığı duanın ardından şehitlerin cenaze namazları kılındı. Şehitlerin cenazeleri dualar eşliğinde Çatalipaşa köy mezarlığında toprağa verildi. Askeri tören mangası şehitler için saygı duruşunda bulundu, saygı atışı yaptı.
Cenaze töreni sırasında şehit korucuların yakınları Kürtçe ağıtlar yaktı. Şehit Yunus Budak'ın eşi Eda Budak, "Seninle gurur duyuyorum. Ağlamıyorum." diyerek duygularını dile getirdi.
Ağrı Valisi Süleyman Elban törende, Türk bayraklarını öptükten sonra şehit yakınlarına teslim etti.
Şehit Yunus Budak'ın ağabeyi Behzat Budak ise kardeşinin intikamının alınmasını isteyerek, "Beni de götürsünler. İntikamlarını alsınlar." ifadelerini kullandı.
Törene şehitlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, Ağrı İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Vali Elban ve beraberindekiler tören sonrası şehit yakınlarına başsağlığı diledi. Şehitlerden Cemal Budak'ın 5, Yunus Budak'ın 2 çocuğu olduğu öğrenildi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik yürütülen operasyonda şehit olan 2 güvenlik korucusu defnedildi
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