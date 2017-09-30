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22:21, 30 Eylül 2017 Cumartesi
Irak
Güncelleme: 20:32, 30 Eylül 2017 Cumartesi

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İbadi'den IKBY'ye 'memur maaşı' teklifi
İbadi'den IKBY'ye 'memur maaşı' teklifi

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin petrol gelirlerinin kontrol edilmesi halinde memur maaşlarının düzenli ödeneceğini belirtti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm Iraklılar gibi Kürt vatandaşlarımızı koruyup, herhangi bir saldırıya maruz kalmalarına izin vermeyeceğiz. Sizler (Kürtler) Irak'ın 1'nci sınıf vatandaşınız." ifadelerini kullandı. 

Irak'taki Kürtlere bir zarar gelmesine müsade etmeyeceklerini belirten İbadi, şunları kaydetti: 

"Bir lokma ekmeği de birlikte paylaşacağız. Irak federal hükümeti (IKBY) petrol gelirlerini kontrol etmesi halinde, (IKBY'deki) tüm memurların maaşını kesintisiz bir şekilde ödeyecek ve bu vesile ile yolsuzluğun da önüne geçilecek." 

Irak merkezi hükümeti, Ocak 2014'ten bu yana IKBY'nin bağımsız bir şekilde petrol ihraç etmesinden dolayı bütçe payını ve memur maaşlarını göndermiyor. 

Irak Parlamentosu, IKBY'nin 25 Eylül'de tartışmalı referandum düzenlemesini gerekçe göstererek, Erbil yönetimine karşı birçok karar almıştı. Bu kararlar arasında, Erbil ve Süleymaniye'ye uluslararası uçak seferlerinin iptal edilmesi, kara sınır kapılarının Bağdat'ta teslim edilmesiyle, Kerkük gibi tartışmalı bölgelere Irak ordusunun gönderilmesi yer alıyor. 



İlgili Konular IKBY referandumu ırak IKBY İBADİ
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