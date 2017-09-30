Emniyet Genel Müdürlüğü'nde emeklilik kararları

Erdoğan: Demek ki Mossad'la bu yönetimin geçmişi bir ve beraberdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Madem şartlar değişti, Kuzey Irak ülkemize rağmen bir adım attı, bunun da bedelini ödeyecektir. İsrail bayraklarıyla sokakta dolaşılması bizi üzdü. Demek ki Mossad'la bu yönetimin geşmişi bir ve beraberdi" dedi.