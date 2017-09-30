Katalonya'da referandum karşıtı gösteri

Katalonya bölgesinde faaliyet gösteren "Espanya i Catalans" ve "Somatemps" gibi İspanya'nın ulusal birliğini savunan bazı sivil toplum örgütlerinin çağrısıylaBarselona kent merkezinde toplanan binlerce kişi bağımsızlık referandumuna karşı gösteriye katıldı.
İspanya'nın ulusal ve anayasal birliğini savunan dövizler ve İspanyol bayrakları taşıyan kalabalık, "Katalonya, İspanyadır", "Oy kullanmayacağız", "Puigdemont (Katalonya başkanı) hapse" sloganları attı.
Barselona dışında Madrid, Sevilla, Zaragoza, Valencia, Palma ve Vitoria gibi farklı şehirlerde, referandum karşıtı gösteriler organize edildi.
Bask özerk bölgesinin Bilbao kentinde de Katalonya'daki referanduma destek için yürüyüş düzenlendi.
Öte yandan Katalonya özerk yönetim hükümetinin girişimiyle referandumun gerçekleştirilmesi olasılığına karşı Katalonya yerel polisi, ulusal polis ve jandarma müdahale etmek için hazır bekletiliyor.
İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesinde toplanan binlerce kişi, bağımsızlık referandumunu protesto etti
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