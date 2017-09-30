Güncelleme: 01:53, 01 Ekim 2017 Pazar

Siviller Havice'den kaçıyor





Irak'ta, Havice'yi DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun ikinci aşamasının başlamasının ardından son 24 saatte 3 bin 500 kişinin Kerkük'teki güvenli bölgelere sığındığı bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kerkük'ün Havice ilçesinin DEAŞ'tan kurtarılması amacıyla Irak ordusu ve Peşmerge güçleri tarafından koordineli şekilde yürütülen operasyon, 2'nci aşamasına girerken birçok sivilin güvenli bölgelere kaçışı sürüyor. Kerkük Göç ve Göçmenler Dairesi Müdürü Ammar Sabah, yaptığı açıklamada, "Operasyonun 2'nci aşamasının başladığı son 24 saat içinde 3 bin 500 iç göçmen, Kerkük'ün güvenli bölgelerine sığındı." dedi. Sabah, göçmenlerin Peşmerge'nin kontrolündeki Dakuk ve Dibis ilçesiyle Molla Abdullah bölgelerine ulaştığını belirtti. Dibis İlçesi Asayiş Müdürü Ali Muhammed de son 24 saat içinde büyük bir iç göçle karşılaştıklarını dile getirerek, bölgeden kaçanların sayısının artmasından endişe duyulduğunu anlattı. Göçmenlerin çoğunlukla DEAŞ mensubu ailelerden oluştuğunu öne süren Muhammed, kadın ve çocukların çoğunlukta olduğunu söyledi. Muhammed, "Ailelerini noktalarımıza kadar getirip geri giden DEAŞ militanları bile oldu." dedi. Havice'den çocuklarıyla kaçan Behiye Hamad da "Havice'den buraya kadar 12 saat yürüyerek ulaştık. Tehlikeli ölüm yolundan geçtik. Yolda mayına basan komşumuzun tüm aile fertleri hayatını kaybetti." diye konuştu. Raad Adday da "DEAŞ'ın elinde tuttuğu bölgelerden kurtulmayı bekliyorduk. Hayat felç ve yaşayacak durumda değildik." ifadelerini kullandı. Irak Başbakanı Haydar el İbadi, önceki gün Havice'yi DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun 2'nci aşamasının başladığını duyurmuştu.

İlgili Konular ırak Havice

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.