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04:33, 01 Ekim 2017 Pazar
Dış Politika
Güncelleme: 02:50, 01 Ekim 2017 Pazar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Foto: Arşiv

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani telefon görüşmesi gerçekleştirerek, bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. 

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ikili konuları ele almanın yanı sıra bölgedeki son gelişmeler hakkında da fikir teatisinde bulunuldu.



İlgili Konular Erdoğan Şeyh Temim bin Hamed Al Sani Türkiye Katar
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