08:09, 01 Ekim 2017 Pazar

Libya'da toplu mezar bulundu



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Bingazi'de yaklaşık 80 cesedin bulunduğu bir toplu mezar ortaya çıkarıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Libya'nın Bingazi kentinde yaklaşık 80 cesedin bulunduğu bir toplu mezarın ortaya çıkarıldığı bildirildi. Bingazi Emniyet Müdürlüğünün sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yapılan açıklamada, Müdürlüğe bağlı Genel Soruşturma Birimi unsurlarının, şehrin kuzeyindeki Kanfude bölgesinde bir toplu mezar bulduğu belirtildi. Toplu mezarda bulunan cesetlerin kimliklerinin henüz belirlenemediği ifade edilerek, durumun Başsavcılığa intikal ettiği, cesetlerin kimlere ait olduklarının belirlenmesi ve defnedilmeleri için talimat verildiği kaydedildi. Söz konusu 80 cesedin, daha önce bölgede savaşan silahlı gruplara bağlı kişilere ait olabileceğinin düşünüldüğü belirtildi.

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