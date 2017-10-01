09:05, 01 Ekim 2017 Pazar

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 01 Ekim 2017





26. Dönem 3. Yasama Yılı, TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında toplanacak Genel Kurulda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi 1- Yeni yasama yılı başlıyor. - 26. Dönem 3. Yasama Yılı, TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında toplanacak Genel Kurulda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak. - Meclis Başkanı İsmail Kahraman, TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak, yasama yılının başlaması dolayısıyla Mecliste resepsiyon verecek. - TBMM'deki resepsiyona Cumhurbaşkanı Erdoğan da iştirak edecek. - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Genel Kuruldaki açılış oturumuna katılacak. (TBMM/14.00/13.00/19.00) 2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turnuvası tanıtım toplantısına iştirak edecek. (Ankara/16.30) EKONOMİ 1- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) eylül ayı ihracat rakamlarını açıklayacak (Antalya/10.30) DÜNYA-DİPLOMASİ 1- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayrimeşru referandum sonuçları ve yansımaları izleniyor. (Erbil) 2- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor. (Myanmar) 3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor. (Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) 4- İspanya’nın Katalonya özerk bölgesinde bağımsızlık referandumu gerçekleştirilecek. SPOR 1- Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda üçüncülük ve final maçları yapılacak. - Türkiye ile Azerbaycan üçüncülük maçında, Hollanda ile Sırbistan finalde karşılaşacak. (Bakü/15.00/18.00) 2- Süper Lig'de 7. hafta, Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği, Beşiktaş-Trabzonspor ve Göztepe-Medipol Başakşehir maçlarıyla tamamlanacak. (Malatya/14.00/Antalya/16.30/İstanbul/İzmir/19.30) 3- TFF 1. Lig'in 7. haftasında Akın Çorap Giresunspor-Ümraniyespor, Samsunspor-Balıkesirspor Baltok, Elazığspor-Çaykur Rizespor ve Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmaları yapılacak. (Giresun/Ankara/13.00/Elazığ/15.30/Adana/18.00) 4- A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2018 Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki ikinci maçında Almanya ile karşılaşacak. (Amasya/17.00) 5- Formula 1 Malezya Grand Prix'si gerçekleştirilecek. (Kuala Lumpur/11.00) 6- Dünya Supersport Şampiyonası'nda Magny Cours Grand Prix'si koşulacak. (Magny Cours/13.30)

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