Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 01 Ekim 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
1- Yeni yasama yılı başlıyor.
- 26. Dönem 3. Yasama Yılı, TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında toplanacak Genel Kurulda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak.
- Meclis Başkanı İsmail Kahraman, TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak, yasama yılının başlaması dolayısıyla Mecliste resepsiyon verecek.
- TBMM'deki resepsiyona Cumhurbaşkanı Erdoğan da iştirak edecek.
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Genel Kuruldaki açılış oturumuna katılacak.
(TBMM/14.00/13.00/19.00)
2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turnuvası tanıtım toplantısına iştirak edecek.
(Ankara/16.30)
EKONOMİ
1- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) eylül ayı ihracat rakamlarını açıklayacak
(Antalya/10.30)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayrimeşru referandum sonuçları ve yansımaları izleniyor.
(Erbil)
2- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.
(Myanmar)
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.
(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)
4- İspanya’nın Katalonya özerk bölgesinde bağımsızlık referandumu gerçekleştirilecek.
SPOR
1- Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda üçüncülük ve final maçları yapılacak.
- Türkiye ile Azerbaycan üçüncülük maçında, Hollanda ile Sırbistan finalde karşılaşacak.
(Bakü/15.00/18.00)
2- Süper Lig'de 7. hafta, Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği, Beşiktaş-Trabzonspor ve Göztepe-Medipol Başakşehir maçlarıyla tamamlanacak.
(Malatya/14.00/Antalya/16.30/İstanbul/İzmir/19.30)
3- TFF 1. Lig'in 7. haftasında Akın Çorap Giresunspor-Ümraniyespor, Samsunspor-Balıkesirspor Baltok, Elazığspor-Çaykur Rizespor ve Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmaları yapılacak.
(Giresun/Ankara/13.00/Elazığ/15.30/Adana/18.00)
4- A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2018 Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki ikinci maçında Almanya ile karşılaşacak.
(Amasya/17.00)
5- Formula 1 Malezya Grand Prix'si gerçekleştirilecek.
(Kuala Lumpur/11.00)
6- Dünya Supersport Şampiyonası'nda Magny Cours Grand Prix'si koşulacak.
(Magny Cours/13.30)
26. Dönem 3. Yasama Yılı, TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında toplanacak Genel Kurulda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 10 Muharrem İftarı'na iştirak edecek. Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki referandum sonuçları ve yansımaları izleniyor. AB devlet ve hükümet başkanları, dönem başkanı Estonya’nın başkenti Tallin’de düzenlenecek “Dijital Zirve”de bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'i resmi törenle karşılayacak.
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların bulunduğu kampları ziyaret edecek, yapılan yardım çalışmalarını inceleyecek.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni"ne katılacak
Irak Federal Mahkemesinin anayasaya aykırı olduğunu açıkladığı ve Türkler ile Araplar'ın boykot ettiği Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) tartışmalı referandumu izleniyor. Almanya'da seçim sonuçları ve yansımaları takip ediliyor.
Almanya'da genel seçim takip ediliyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki referandum tartışmaları ve yansımaları izleniyor.
TBMM Genel Kurulu, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresini görüşmek üzere olağanüstü toplanacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayı finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.
Erdoğan, Lotte New York Palace Otel'de ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Radyo ve Televizyonlarda Doğru, Güzel ve Anlaşılır Türkçe Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi" tanıtım toplantısına katılacak.
Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurulu görüşmeleri, 120'den fazla devlet ya da hükümet başkanının katılımıyla başlayacak.
2017-2018 eğitim öğretim yılında 17 milyonu aşkın öğrenci ve yaklaşık bir milyon öğretmen ders başı yapacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 72. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'nin New York şehrine hareket edecek.
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