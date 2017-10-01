Kenan Sofuoğlu kaza yaptı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Fransa'da kaza yaptı.
Dünya Supersport Şampiyonası'nın 10. ayağında yarışan Sofuoğlu, başkent Paris yakınlarındaki Nevers Magny-Cours Pisti'ndeki sıralama turlarında kaza geçirdi.
Sofuoğlu, "Bu sefer kötü düştüm, belimde ve kalçamda 3 kırık var. Herkes benim dün kaza geçirdiğimi düşünmüştü ama dün yağda kaymıştım. Bugün ise kaza yaptım." dedi.
Vücudunu hareket ettiremediğini ve bu gece Türkiye'den gönderilecek ambulans uçakla yurda döneceğini ifade eden milli sporcu, "Acilen Türkiye'de tedavi olmam gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı konuyla ilgileniyor. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu aradı. Bu gece beni uçakla aldıracaklar." diye konuştu.
Sofuoğlu, bir an önce tedaviye başlanması gerektiğini, 3 hafta sonraki İspanya yarışına yetişmek istediğini kaydetti.
Kenan Sofuoğlu ambluans uçakla İstanbul'a getirilecek
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Fransa'da kaza geçiren milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun sabah saatlerinde ambulans uçakla İstanbul'a getirileceği bilgisini verdi.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Demircan, Fransa'da kaza geçiren milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun ambulans uçakla saat 08.00 sularında İstanbul'a getirilerek Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınacağını kaydetti.
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