Koparana biyolojik çeşitliliği tahripten 38 bin TL ceza

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Fethiye'den Antalya'nın doğusuna kadar her yıl temmuz sonunda başlayıp ekim ortalarına kadar Akdeniz sahillerini süsleyen Likya kum zambakları, geçen yıllara göre azalmış olsa da yine çiçeklendi. Hem kokusu, hem görüntüsüyle Akdeniz sahillerini süsleyen Likya kum zambakları, sahillerdeki yapılaşma, bilinçsiz sahil kullanımı, çadırcılar gibi etkenlerle yok olma tehlikesi yaşıyor.
Likya kum zambaklarını koparan veya yayılış alanlarına zarar verenlere, biyolojik çeşitliliği tahrip etmekten dolayı 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 38 bin 751 TL idari para cezası uygulanıyor.
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar ile askeri araçlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
Türkiye'nin en zengin doğal alanlarından Akdeniz sahillerini süsleyen endemik ve nesli tehlike altında bir tür olan Likya kum zambaklarını koparanlar tespit edilirse, 38 bin 751 TL ceza uygulanacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani telefon görüşmesi gerçekleştirerek, bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi
Emniyet Genel Müdürlüğünde 56 emniyet mensubu emekliliğe sevk edildi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik yürütülen operasyonda şehit olan 2 güvenlik korucusu defnedildi
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile ASEAN arasında inşa edilen ortaklığı ele almak üzere 3 Ekim'de Ankara'da Türkiye-ASEAN İlişkileri başlıklı uluslararası konferans düzenleneceğini açıkladı
Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türk askeri eğitim merkezinin açılışı yapıldı
Mersin'in Mut ilçesinde bir pansiyonda kalan 63 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Kerkük, yeni bir Kerbela'ya dönüştürülmek, Ortadoğu tümden Kerbela'nın şirk ve şiddet faillerinin mirasına havale edilmek istenmektedir" dedi
SETA Dış Politika Araştırmacısı Acun, "Türkiye, İran ve Irak'ın açıklamalarıyla birleşen yaptırım tehditleri, Iraklı Kürtleri nasıl bir macera içine girdiklerini düşündürmeye başlamış durumda. Irak Kürtleri için rüya bitti, gerçekler başladı." dedi.
Suriyeli aktivist Oruba Barakat ile gazeteci kızı Halla Barakat cinayetine ilişkin Suriye uyruklu bir şüpheli yakalandı. Olaya ilişkin gözaltına alınan şüphelinin, aktivist Oruba Barakat'ın amcasının torunu olduğu öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Madem şartlar değişti, Kuzey Irak ülkemize rağmen bir adım attı, bunun da bedelini ödeyecektir. İsrail bayraklarıyla sokakta dolaşılması bizi üzdü. Demek ki Mossad'la bu yönetimin geşmişi bir ve beraberdi" dedi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK mensuplarına ait silah mevzisi, mağara ve sığınaklar hava harekatıyla kullanılamaz hale getirildi
Türkiye Maarif Vakfı, Mali'deki FETÖ okullarını devraldı. Vakıf yöneticileri ve TBMM heyeti, Malili yetkililere, FETÖ'nün amaçları, ülkeleri ele geçirme stratejileri, para kaynakları hakkında bilgi verdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da çok kuvvetli ve şiddetli sağanak beklendiği bildirildi