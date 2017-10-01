Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
11:08, 01 Ekim 2017 Pazar
Güncel
09:24, 01 Ekim 2017 Pazar

  • Paylaş
Koparana biyolojik çeşitliliği tahripten 38 bin TL ceza
Koparana biyolojik çeşitliliği tahripten 38 bin TL ceza

Türkiye'nin en zengin doğal alanlarından Akdeniz sahillerini süsleyen endemik ve nesli tehlike altında bir tür olan Likya kum zambaklarını koparanlar tespit edilirse, 38 bin 751 TL ceza uygulanacak.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fethiye'den Antalya'nın doğusuna kadar her yıl temmuz sonunda başlayıp ekim ortalarına kadar Akdeniz sahillerini süsleyen Likya kum zambakları, geçen yıllara göre azalmış olsa da yine çiçeklendi. Hem kokusu, hem görüntüsüyle Akdeniz sahillerini süsleyen Likya kum zambakları, sahillerdeki yapılaşma, bilinçsiz sahil kullanımı, çadırcılar gibi etkenlerle yok olma tehlikesi yaşıyor.

Likya kum zambaklarını koparan veya yayılış alanlarına zarar verenlere, biyolojik çeşitliliği tahrip etmekten dolayı 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 38 bin 751 TL idari para cezası uygulanıyor.



Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar ile askeri araçlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
Koparana biyolojik çeşitliliği tahripten 38 bin TL ceza
Koparana biyolojik çeşitliliği tahripten 38 bin TL ceza

Türkiye'nin en zengin doğal alanlarından Akdeniz sahillerini süsleyen endemik ve nesli tehlike altında bir tür olan Likya kum zambaklarını koparanlar tespit edilirse, 38 bin 751 TL ceza uygulanacak.
Kenan Sofuoğlu kaza yaptı
Kenan Sofuoğlu kaza yaptı

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Fransa'da kaza yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani telefon görüşmesi gerçekleştirerek, bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi
Emniyet Genel Müdürlüğü'nde emeklilik kararları
Emniyet Genel Müdürlüğü'nde emeklilik kararları

Emniyet Genel Müdürlüğünde 56 emniyet mensubu emekliliğe sevk edildi
Şehit güvenlik korucuları defnedildi
Şehit güvenlik korucuları defnedildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik yürütülen operasyonda şehit olan 2 güvenlik korucusu defnedildi
Türkiye-ASEAN ilişkileri uluslararası konferansı Ankara'da yapılacak
Türkiye-ASEAN ilişkileri uluslararası konferansı Ankara'da yapılacak

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile ASEAN arasında inşa edilen ortaklığı ele almak üzere 3 Ekim'de Ankara'da Türkiye-ASEAN İlişkileri başlıklı uluslararası konferans düzenleneceğini açıkladı
Somali'de Türk askeri eğitim merkezi açıldı
Somali'de Türk askeri eğitim merkezi açıldı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türk askeri eğitim merkezinin açılışı yapıldı
Mersin'de 63 öğrenci hastanelik oldu
Mersin'de 63 öğrenci hastanelik oldu

Mersin'in Mut ilçesinde bir pansiyonda kalan 63 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Bahçeli Kerkük yeni bir Kerbela'ya dönüştürülmek isteniyor
Bahçeli: Kerkük yeni bir Kerbela'ya dönüştürülmek isteniyor

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Kerkük, yeni bir Kerbela'ya dönüştürülmek, Ortadoğu tümden Kerbela'nın şirk ve şiddet faillerinin mirasına havale edilmek istenmektedir" dedi
quot Irak Kürtleri için rüya bitti gerçekler başladı quot
"Irak Kürtleri için rüya bitti, gerçekler başladı"

SETA Dış Politika Araştırmacısı Acun, "Türkiye, İran ve Irak'ın açıklamalarıyla birleşen yaptırım tehditleri, Iraklı Kürtleri nasıl bir macera içine girdiklerini düşündürmeye başlamış durumda. Irak Kürtleri için rüya bitti, gerçekler başladı." dedi.
Esed karşıtı gazeteci anne-kız cinayetinin şüphelisi yakalandı
Esed karşıtı gazeteci anne-kız cinayetinin şüphelisi yakalandı

Suriyeli aktivist Oruba Barakat ile gazeteci kızı Halla Barakat cinayetine ilişkin Suriye uyruklu bir şüpheli yakalandı. Olaya ilişkin gözaltına alınan şüphelinin, aktivist Oruba Barakat'ın amcasının torunu olduğu öğrenildi.
Erdoğan Demek ki Mossad'la bu yönetimin geçmişi bir ve beraberdi
Erdoğan: Demek ki Mossad'la bu yönetimin geçmişi bir ve beraberdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Madem şartlar değişti, Kuzey Irak ülkemize rağmen bir adım attı, bunun da bedelini ödeyecektir. İsrail bayraklarıyla sokakta dolaşılması bizi üzdü. Demek ki Mossad'la bu yönetimin geşmişi bir ve beraberdi" dedi.
Saldırı hazırlığındaki PKK'lılara hava harekatı
Saldırı hazırlığındaki PKK'lılara hava harekatı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK mensuplarına ait silah mevzisi, mağara ve sığınaklar hava harekatıyla kullanılamaz hale getirildi
Mali'deki FETÖ okullarını Türkiye Maarif Vakfı devraldı
Mali'deki FETÖ okullarını Türkiye Maarif Vakfı devraldı

Türkiye Maarif Vakfı, Mali'deki FETÖ okullarını devraldı. Vakıf yöneticileri ve TBMM heyeti, Malili yetkililere, FETÖ'nün amaçları, ülkeleri ele geçirme stratejileri, para kaynakları hakkında bilgi verdi.
Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da çok kuvvetli ve şiddetli sağanak beklendiği bildirildi





Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 