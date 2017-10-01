09:24, 01 Ekim 2017 Pazar

Koparana biyolojik çeşitliliği tahripten 38 bin TL ceza

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fethiye'den Antalya'nın doğusuna kadar her yıl temmuz sonunda başlayıp ekim ortalarına kadar Akdeniz sahillerini süsleyen Likya kum zambakları, geçen yıllara göre azalmış olsa da yine çiçeklendi. Hem kokusu, hem görüntüsüyle Akdeniz sahillerini süsleyen Likya kum zambakları, sahillerdeki yapılaşma, bilinçsiz sahil kullanımı, çadırcılar gibi etkenlerle yok olma tehlikesi yaşıyor.

Likya kum zambaklarını koparan veya yayılış alanlarına zarar verenlere, biyolojik çeşitliliği tahrip etmekten dolayı 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 38 bin 751 TL idari para cezası uygulanıyor.