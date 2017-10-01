Katalonya'da yasa dışı bağımsızlık referandumu başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesinde yasa dışı ilan edilmesine rağmen yapılmak istenen bağımsızlık referandumu öncesi gece sakin geçti.
Katalonya özerk yönetim hükümetinin ve bağımsızlık yanlısı sivil toplum örgütlerinin çağrılarıyla cuma gününden bu yana organize olan binlerce Katalan, oy kullanılmasını garanti altına almak için okullardaki spor salonlarında ya da sınıflarda sabahladı. "Kültürel ve sportif aktiviteler" bahane gösterilerek açık tutulan okullara, Katalonya yerel polisi Mossos d'Esquadra müdahale etmedi.
Katalonya özerk yönetiminin açıkladığı 2 bin 315 oy merkezinden 600'den fazlasının bağımsızlık yanlısı aktivistler ve çocuklu ailelerce doldurulduğu bildirildi. Bağımsızlık girişimlerine destek veren Katalan çiftçiler de traktörlerini okulların girişlerine park ederek, eylemcilere destek verdi.
Traktörlerden biri, Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont'un oy kullanacağı Girona kentinin Sant Juli de Ramis ilçesindeki spor salonunun kapısına park etti. Bağımsızlık yanlısı aktivistlerin sabahladığı bu spor salonuna gece saatlerinde bir ziyaret yapan Katalan Başkanı Puigdemont, halka verdiği destek için teşekkür etti.
"ARTIK HERŞEY DEĞİŞECEK"
İspanyol basını, Katalonya'daki referandum girişimini manşetlerine taşıyarak, "Bugünden sonra her şeyin farklı olacağı" yorumunu yaptı.
Ülkenin yüksek tirajlı sol görüşlü gazetesi El Pais, "İspanyol demokrasisi en büyük meydan okumasıyla karşı karşıya" başlığıyla verdiği haberde, "Hakim, internetten oy kullanımı ve elektronik oy sayımını önledi", "Başbakan Rajoy, referandum sonrasında birliği ana muhalefetteki Sosyalist İşçi Partisinin lideri Pedro Sanchez ve liberal görüşlü Ciudadanos partisinin lideri Albert Rivera ile uzlaşarak kurmaya çalışacak", "Katalonya'da ve İspanya'nın diğer bölgelerinde binlerce kişi ulusal birlik için yürüdü" ara başlıklarını kullandı.
El Mundo gazetesi "Katalonya'daki isyan devletin gücünü sınıyor" manşetini kullanarak, "Başbakan Rajoy, Kral ve muhalefet alarm durumunda" yorumunda bulundu.
Katalan gazetelerinden La Vanguardia da "Katalonya, 1 Ekim provasında" başlığı altında verdiği haberde "Bağımsızlıkçılar, yasakları çiğneyerek büyük katılımlı oy kullanmayı planlıyor. Okullar ailelerle doldu." diye yazdı.
Yasa dışı ilan edilen bağımsızlık referandumunu gayrimeşru yollardan yapmaya çalışan Katalonya özerk yönetim hükümeti, oy kullanma işleminin yerel saat ile 09.00'da (TSİ 10.00) başlayıp, 20.00'da (TSİ 21.00) sona ereceğini duyurdu.
Sabah saat 05.00'den itibaren oy kullanma merkezlerinin önünde toplanmaya çağırılan Katalanların, oy pusulalarını kendilerinin bastırıp getirmesi, resmi hiçbir seçim kurulu veya seçim masası yetkilisi olmamasına rağmen oylarını kullanması bekleniyor. Yasa dışı referandumda "Katalonya'nın cumhuriyet yönetimi şeklinde bağımsız bir devlet olmasını istiyor musunuz?" sorusu oylanıyor.
Katalonya'da bağımsızlık yanlısı girişimleri organize eden iktidardaki "Junts pel si" (Evet için Birlik) ile dışarından destek veren aşırı sol görüşlü "Halk Birliği Adaylığı" partisi dışında hiçbir siyasi parti referanduma destek vermiyor.
Katalonya özerk yönetim hükümetinin referandum sonucunu bu gece yerel saat ile 23.00 sıralarında Barselona kentinin merkezindeki Katalonya Meydanı'nda kurulan platformdan açıklaması bekleniyor.
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İspanyol polisi Katalonya'daki bağımsızlık referandumu öncesi oy kullanım merkezlerine baskınlar yaptı
Okulda sabahlamaya devam eden bağımsızlık yanlısı Katalanlara, traktörlerini okul girişlerine park eden çiftçiler destek verdi. El Pais gazetesi, "İspanyol demokrasisi en büyük meydan okumasıyla karşı karşıya" başlığı attı
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