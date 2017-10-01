10:17, 01 Ekim 2017 Pazar

İspanya polisinden oy kullanma merkezlerine baskın





İspanyol polisi Katalonya'daki bağımsızlık referandumu öncesi oy kullanım merkezlerine baskınlar yaptı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İspanyol polisi ve jandarması, Katalonya'daki bağımsızlık referandumuna izin vermedi, oy kullanılmak için hazırlık yapılan merkezlere baskınlar yaptı. İspanya İçişleri Bakanlığı, Katalonya bölgesindeki yasa dışı bağımsızlık referandumuna izin vermediklerini ve tüm oy pusulalarına ve sandıklara el koymaya başladıklarını açıkladı. Baskın düzenlenen merkezlerden biri de Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'in oyunu kullanacağı Girona kentindeki belediyeye ait spor salonu oldu. Buraya gelen yaklaşık 80 jandarma, kapı önünde barikat kuran bağımsızlık yanlılıarını dağıtarak, salonun kontrolünü ele geçirdi. Bağımsızlık yanlısı gruplarla jandarma arasında arbede yaşandığı görüldü.

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