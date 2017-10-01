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11:08, 01 Ekim 2017 Pazar
Ortadoğu
10:45, 01 Ekim 2017 Pazar

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Hizbullah'tan "bölgenin yeniden bölünmesi" uyarısı
Hizbullah'tan

Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah, "DEAŞ projesinin bitmesi ve başarısız olmasının ardından yeni bir proje hazırlanıyor. Bu, bölgenin yeniden bölünme projesi ve başlangıç IKBY'den olacak" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) gayrimeşru referandumunu değerlendirerek, "bölgenin yeniden bölünmesi" konusunda uyarıda bulundu.

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da şehit edilmesinin bin 378. yılı münasebetiyle konuşma yapan Nasrallah, IKBY'deki gayrimeşru referandumla ilgili "DEAŞ projesinin bitmesi ve başarısız olmasının ardından yeni bir proje hazırlanıyor. Bu, bölgenin yeniden bölünme projesi ve başlangıç IKBY'den olacak." dedi.

Bölgenin tehlikeli bir sürecin önüne konulduğunu belirten Nasrallah, "Yeni Ortadoğu projesi, İsrail'in daha güçlü olması için bölgeyi ırk ve mezhep bakımından taksim etmek. Bölge halklarının sorumluluğu bu bölünme karşısında durmaktır." diye konuştu.

Kürtlere kendi kaderlerini tayin etmede aldatılmama çağrısında bulun Nasrallah, "Mesele başka. Mesele, bölgeyi ırk ve mezhep odaklı bölmek. ABD'de bölünmeye destek veren çağrılar yükselirken, Washington'un IKBY konusundaki tutumu güvenilmez." ifadelerini kullandı.



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Hizbullah'tan quot bölgenin yeniden bölünmesi quot uyarısı
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