11:15, 01 Ekim 2017 Pazar

Çin Halk Cumhuriyeti'nin 68. kuruluş yıl dönümü





Çin'de kuruluşun 68'inci yıl dönümü münasebetiyle Milli Gün kutlamaları yapıldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Çin'de ülkenin kuruluşunun 68'inci yıl dönümü münasebetiyle Milli Gün kutlamaları yapıldı. Milli Gün nedeniyle ülke genelinde kutlamalar yapılırken, başkent Pekin'deki Tiannamen Meydanında 115 bin kişinin katılımıyla önce bayrak çekme töreni yapıldı, ardından Çin milli marşı okundu. Ülkenin gelişmişliği ve refahını temsilen Tiananmen'a yerleştirilen 17 metre yüksekliğindeki "Meyve ve Çiçek Sepeti" önünde Pekinliler, fotoğraf çektirdi. Milli Gün münasebetiyle bir hafta resmi tatil ilan edilen ülkede birçok Çinli, memleketlerine aile ziyaretine gitti.

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