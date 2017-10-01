Filipinler BM ile iş birliğine hazır

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Filipinler, ülkede uyuşturucuyla mücadele ve insan hakları ihllalerinin soruşturulmasında Birleşmiş Milletler (BM) ile iş birliği yapmaya istekli olduğunu bildirdi.
Filipinler Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Alan Peter S. Cayetano'nun, ülkesinin sürdürülebilir kalkınmayla bağlantılı meselelerde BM ile çalışmaya hazır olduğunu, "Filipinler'de insan haklarını nesnel biçimde değerlendirecek uzmanların hoş karşılanacağını" ilettiği belirtildi.
Cayetano, Manila yönetiminin uyuşturucuyla müdaleyi insan hakları ihlalleri için bir araç olarak görmediğini, aksine bu mücadeleyle tüm Filipinlilerin haklarının korunduğunu ifade ederek Batı medyasında durumu gerçekte olduğundan kötü gösteren bir algı yaratıldığını savundu.
Filipinler Dışişleri Bakanı'nın ayrıca Manila'nın Duterte yönetimini, uyuşturucu operasyonlarındaki ölümler nedeniyle defalarca eleştiren Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Agnes Callamard'ı soruşturma ekibi içinde görmek istemediğini, ülkeye tarafsız müfettişler gönderilmesini arzu ettiğini kaydetti.
Filipinler'de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin 30 Haziran 2016'da görevi devraldığından beri yürütülen uyuşturucu operasyonlarında, polis kayıtlarına göre 5 binden fazla şüpheli öldürüldü.
Yerel ve uluslararası insan hakları örgütleri, uyuşturucuyla mücadele operasyonları nedeniyle eleştirdikleri Duterte hükümetini "insanlığa karşı suç işlemekle" suçluyor.
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