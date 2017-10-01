Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
14:36, 01 Ekim 2017 Pazar
Asya
11:25, 01 Ekim 2017 Pazar

  • Paylaş
Filipinler BM ile iş birliğine hazır
Filipinler BM ile iş birliğine hazır

Manila yönetimi, uyuşturucuyla mücadele ve insan hakları ihlallerinin soruşturulmasında BM ile çalışmaya istekli

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Filipinler, ülkede uyuşturucuyla mücadele ve insan hakları ihllalerinin soruşturulmasında Birleşmiş Milletler (BM) ile iş birliği yapmaya istekli olduğunu bildirdi.

Filipinler Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Alan Peter S. Cayetano'nun, ülkesinin sürdürülebilir kalkınmayla bağlantılı meselelerde BM ile çalışmaya hazır olduğunu, "Filipinler'de insan haklarını nesnel biçimde değerlendirecek uzmanların hoş karşılanacağını" ilettiği belirtildi.

Cayetano, Manila yönetiminin uyuşturucuyla müdaleyi insan hakları ihlalleri için bir araç olarak görmediğini, aksine bu mücadeleyle tüm Filipinlilerin haklarının korunduğunu ifade ederek Batı medyasında durumu gerçekte olduğundan kötü gösteren bir algı yaratıldığını savundu.

Filipinler Dışişleri Bakanı'nın ayrıca Manila'nın Duterte yönetimini, uyuşturucu operasyonlarındaki ölümler nedeniyle defalarca eleştiren Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Agnes Callamard'ı soruşturma ekibi içinde görmek istemediğini, ülkeye tarafsız müfettişler gönderilmesini arzu ettiğini kaydetti.

Filipinler'de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin 30 Haziran 2016'da görevi devraldığından beri yürütülen uyuşturucu operasyonlarında, polis kayıtlarına göre 5 binden fazla şüpheli öldürüldü.

Yerel ve uluslararası insan hakları örgütleri, uyuşturucuyla mücadele operasyonları nedeniyle eleştirdikleri Duterte hükümetini "insanlığa karşı suç işlemekle" suçluyor.



İlgili Konular abd filipinler filipinler uyuşturucu duterte uyuşturucu
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Asya Haberleri
Etiyopya'daki Irreecha Festivali'ne protestolar damga vurdu
Etiyopya'daki Irreecha Festivali'ne protestolar damga vurdu

Etiyopya'daki Irreecha Festival'inde hükümet karşıtı slogan atıldı
Suriye sınırındaki duvarda sona gelindi
Suriye sınırındaki duvarda sona gelindi

TOKİ Başkanı Turan, "Sınır duvarımızı bitirme aşamasına geldik. Çok kısa bir süre sonra sınır duvarımızı bitirip, sınırımızı daha güvenli hale getireceğiz" dedi
Husilerden quot ABD'ye ait İHA düşürdükleri quot iddiası
Husilerden "ABD'ye ait İHA düşürdükleri" iddiası

Yemen'deki Husilere ait haber kanalı, Sana'da uçuş yapan ABD'ye ait bir İHA düşürüldüğünü açıkladı.
quot Katalonya'daki referandum geçerliliğini yitirdi quot
"Katalonya'daki referandum geçerliliğini yitirdi"

İspanya hükümeti, referandumun tamamen geçerliliğini yitirdiğini bildirdi
Kongo da askeri uçak kazası
Kongo’da askeri uçak kazası

Kongo’da askeri uçağın düşmesi sonucunda 3’ü Ukraynalı 8 kişi hayatını kaybetti.
İtalya Kuzey Kore Büyükelçisi ni gönderiyor
İtalya, Kuzey Kore Büyükelçisi’ni gönderiyor

Dışişleri Bakanı Alfano, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Büyükelçisinin akreditasyon prosedürünü durdurmaya yönelik sert bir karar aldık. Büyükelçi, İtalya'dan ayrılmak zorunda" dedi
Bosna Hersek'in tek görme engelliler kütüphanesi
Bosna Hersek'in tek görme engelliler kütüphanesi

Başkent Saraybosna'da 1972 yılında açılan ve 2012 yılında TİKA tarafından onarılan ülkenin tek görme engelliler kütüphanesi yüzlerce kişiye hizmet veriyor
Filipinler BM ile iş birliğine hazır
Filipinler BM ile iş birliğine hazır

Manila yönetimi, uyuşturucuyla mücadele ve insan hakları ihlallerinin soruşturulmasında BM ile çalışmaya istekli
Çin Halk Cumhuriyeti'nin 68 kuruluş yıl dönümü
Çin Halk Cumhuriyeti'nin 68. kuruluş yıl dönümü

Çin'de kuruluşun 68'inci yıl dönümü münasebetiyle Milli Gün kutlamaları yapıldı.
Hizbullah'tan quot bölgenin yeniden bölünmesi quot uyarısı
Hizbullah'tan "bölgenin yeniden bölünmesi" uyarısı

Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah, "DEAŞ projesinin bitmesi ve başarısız olmasının ardından yeni bir proje hazırlanıyor. Bu, bölgenin yeniden bölünme projesi ve başlangıç IKBY'den olacak" dedi
İspanya polisinden oy kullanma merkezlerine baskın
İspanya polisinden oy kullanma merkezlerine baskın

İspanyol polisi Katalonya'daki bağımsızlık referandumu öncesi oy kullanım merkezlerine baskınlar yaptı
Katalonya'da yasa dışı bağımsızlık referandumu başladı
Katalonya'da yasa dışı bağımsızlık referandumu başladı

Okulda sabahlamaya devam eden bağımsızlık yanlısı Katalanlara, traktörlerini okul girişlerine park eden çiftçiler destek verdi. El Pais gazetesi, "İspanyol demokrasisi en büyük meydan okumasıyla karşı karşıya" başlığı attı
Libya'da toplu mezar bulundu
Libya'da toplu mezar bulundu

Bingazi'de yaklaşık 80 cesedin bulunduğu bir toplu mezar ortaya çıkarıldı
Hamas uzlaşı için ortam oluşturma konusunda istekli'
'Hamas uzlaşı için ortam oluşturma konusunda istekli'

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, hareketinin Filistin uzlaşısı için gerçek bir ortam oluşturma konusunda çok istekli olduğunu açıkladı
Siviller Havice'den kaçıyor
Siviller Havice'den kaçıyor

Irak'ta, Havice'yi DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun ikinci aşamasının başlamasının ardından son 24 saatte 3 bin 500 kişinin Kerkük'teki güvenli bölgelere sığındığı bildirildi.
Katalonya'da referandum karşıtı gösteri
Katalonya'da referandum karşıtı gösteri

İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesinde toplanan binlerce kişi, bağımsızlık referandumunu protesto etti

Haberler

Duterte: Oğlum da olsa öldürün
Duterte Oğlum da olsa öldürün

Filipinler'de 'uyuşturucu ile savaşta' orduyu göreve çağrıldı
Filipinler'de 'uyuşturucu ile savaşta' orduyu göreve çağrıldı

Duterte'den ilginç ölüm itirafı!
Duterte'den ilginç ölüm itirafı

Duterte'den BM'ye: Uyuşturucu operasyonlarına katılın
Duterte'den BM'ye Uyuşturucu operasyonlarına katılın

Filipinler'de uyuşturucuyla mücadele
Filipinler'de uyuşturucuyla mücadele

ABD Filipinler polisine silah satışını durdurdu
ABD Filipinler polisine silah satışını durdurdu






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 