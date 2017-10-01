Bosna Hersek'in tek görme engelliler kütüphanesi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan ülkedeki tek görme engelliler kütüphanesi, bin 256 görme engelliye hizmet veriyor.
Saraybosna'da 1972 yılında açılan ve 2012 yılında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) onarılan kütüphane, sadece Bosna Herseklileri değil, bölge ülkelerinden gelen görme engellileri de ağırlıyor.
Donanım açısından bölgedeki en iyi kütüphanelerden biri olan Saraybosna'daki görme engelliler kütüphanesinde, görme engellilerin okuyabilmesi için geliştirilen tüm cihazlar mevcut.
Kütüphane Müdürü Sakib Pleh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke genelinden gelen bağışlar sonucu kütüphanede bugün binlerce kitap bulunduğunu belirterek, kütüphanenin görme engellilerin okuması için özel geliştirilen kitap ve dergi yayınlarını da bulundurduğunu söyledi.
Pleh, görme engelliler için hazırlanan bu özel yayınların her yerde bulunamadığını kaydederek, bu kitapları diğer şehirlerde bulunan kullanıcılarına posta yoluyla gönderdiklerini, ek ücret de almadıklarını ifade etti.
Kütüphanenin Tuzla, Bihac, Mostar, Gorazde ve Travnik şehirlerinde de temsilcilikleri olduğunu aktaran Pleh, "Görme engelliler kitaplara oldukça bağlı. Üyelerimizin yüzde 85'i düzenli olarak hizmetlerimizden faydalanıyor." dedi.
Pleh, bir görme engellinin ayda ortalama 10 kitap okuduğuna dikkati çekti.
"TOPLUMA DAHİL OLMALIYIZ"
Kütüphanenin kullanıcılarından 60 yaşındaki Vehbija Peksin de görme yetisini 35 yıl önce kaybettiğini belirterek, "Görememek, istediklerimi yapmama hiçbir zaman engel olmadı. Bu kütüphane sayesinde iki üniversite bitirdim. Kütüphanenin gelişmesi için birçok projede yer aldım." dedi.
Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arası yaşanan savaş sırasında İsveç'e göç ettiğini anlatan Peksin, burada geliştirdiği ilişkiler sayesinde ülkesindeki görme engelliler kütüphanesine çok sayıda bağış ve maddi yardım aldıklarını kaydetti.
Peksin, hayatı boyunca mücadele etmekten vazgeçmediğini ve kaleme aldığı yedi kitabı olduğunu ifade ederek, "Gelişmiş ülkelerden biri olan İsveç'e gitmem bana yardımcı olmadı. Hayatta beni yönlendiren bilincim oldu. Topluma karışma isteğim olmasaydı insanlarla zor anlaşırdım." dedi.
Bosna Hersek'te görme engelliler için durumun Avrupa ülkelerindekilere oranla çok daha zor olduğunu söyleyen Peksin, "Ancak kurumları, düzeni ya da ülkeyi suçlayarak bir yere varamayız. Sosyal hayata ve topluma dahil olmalıyız. Ailelerimizi unutmamalı, eğitimimize devam edebilmenin yollarını aramalıyız." ifadelerini kullandı.
Peksin, bir gecede her şeyi inşa etmenin imkansız olduğunu, görme engellilerin adım adım hayatlarını şekillendirmeleri ve kendileriyle barışmaları gerektiğini sözlerine ekledi.
KÜTÜPHANEDE 27 BİN ESER VAR
Saraybosna'daki görme engelliler kütüphanesinde, Braille alfabesiyle yazılmış ya da okuyucular tarafından ses kaydı alınmış 27 bin edebi eser bulunuyor. Bosna Hersek ve bölge ülkelerinden bin 256 üyesi bulunan kütüphane, teknik, yayın ve ortak faaliyet alanları olmak üzere üç bölümden oluşuyor.
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Başkent Saraybosna'da 1972 yılında açılan ve 2012 yılında TİKA tarafından onarılan ülkenin tek görme engelliler kütüphanesi yüzlerce kişiye hizmet veriyor
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