Güncelleme: 19:08, 01 Ekim 2017 Pazar

Kerbela şehitleri Azerbaycan ve Afganistan'da anıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da şehit edilişinin bin 378. yılı nedeniyle Azerbaycan ve Afganistan'da anma programları düzenlendi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sabah saatlerinden itibaren camilere akın eden Azerbaycanlılar, Kur'an-ı Kerim okuyarak, dualar ederek Hz. Hüseyin ve arkadaşlarını andı. Siyah bayrakların asıldığı camilerde bazıları mersiyeler eşliğinde sine dövüp vücutlarına zincir vurdu.

Ülkede birkaç yıldır uygulanan muharrem ayında kan bağışı kampanyasına bu yıl da devam edildi. Halk, camilerde düzenlenen kampanyaya yoğun ilgi gösterdi. Kan vermek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Bakü'de Aşure Günü dolayısıyla taziye sofraları açıldı.

Muharrem ayı, Azerbaycan'da yas ayı olarak kabul ediliyor, bu ayda düğün ve eğlenceler düzenlenmiyor. Aşure gününde birçok iş yerinde öğlene kadar kepenkler kapalı tutuluyor, ihtiyaç sahiplerine yardım ediliyor.

AFGANİSTAN

Afganistan'da da yüz binlerce kişinin katıldığı törenler yapıldı.

Erken saatlerden itibaren camilere akın etmeye başlayan Hazara Şiileri, Kerbela şehitleri için gözyaşı döküp, yaşananlar için ağıt yaktı, elleriyle göğüslerine, zincirlerle sırtlarına vurarak yas tuttu.

Şiilere ait camiler siyah örtülerle kaplanırken verilen vaazlarda Hz. Hüseyin'in başından geçenler mersiye şeklinde anlatıldı.

Ülkenin kuzeyindeki Mezar-i Şerif kentinde Hz. Ali'nin türbesi olduğuna inanılan Ravza-i Şerif önündeki yolları ve meydanları dolduran binlerce kişi, ellerinde "Hz. Ali, Hz. Hüseyin" yazılı büyük pankartlar taşıdı.

Hz. Hüseyin'in Kerbela'da katledilen 6 aylık oğlu Ali Asgar'ın sembolik tabutu meydanlarda gezdirildi.

Kerbela olaylarının matemini tutan Şiilere tören sonunda yemek, su ve şerbet ikram edilirken, güvenlik nedeniyle şehir merkezine giden tüm caddeler trafiğe kapatıldı.

Afganistan polisi, Aşure Günü dolayısıyla Şii camilerinin çevresini barikatlarla kapattı, girenleri detektörlerle aradı.

Afganistan'da hükümet, muharrem ayı boyunca muhtemel şiddet olaylarının önüne geçmek için güvenlik önlemlerini en üst düzeye çıkarmıştı.