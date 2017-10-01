Kerbela şehitleri Azerbaycan ve Afganistan'da anıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da şehit edilişinin bin 378. yılı nedeniyle Azerbaycan ve Afganistan'da anma programları düzenlendi.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sabah saatlerinden itibaren camilere akın eden Azerbaycanlılar, Kur'an-ı Kerim okuyarak, dualar ederek Hz. Hüseyin ve arkadaşlarını andı. Siyah bayrakların asıldığı camilerde bazıları mersiyeler eşliğinde sine dövüp vücutlarına zincir vurdu.
Ülkede birkaç yıldır uygulanan muharrem ayında kan bağışı kampanyasına bu yıl da devam edildi. Halk, camilerde düzenlenen kampanyaya yoğun ilgi gösterdi. Kan vermek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.
Bakü'de Aşure Günü dolayısıyla taziye sofraları açıldı.
Muharrem ayı, Azerbaycan'da yas ayı olarak kabul ediliyor, bu ayda düğün ve eğlenceler düzenlenmiyor. Aşure gününde birçok iş yerinde öğlene kadar kepenkler kapalı tutuluyor, ihtiyaç sahiplerine yardım ediliyor.
AFGANİSTAN
Afganistan'da da yüz binlerce kişinin katıldığı törenler yapıldı.
Erken saatlerden itibaren camilere akın etmeye başlayan Hazara Şiileri, Kerbela şehitleri için gözyaşı döküp, yaşananlar için ağıt yaktı, elleriyle göğüslerine, zincirlerle sırtlarına vurarak yas tuttu.
Şiilere ait camiler siyah örtülerle kaplanırken verilen vaazlarda Hz. Hüseyin'in başından geçenler mersiye şeklinde anlatıldı.
Ülkenin kuzeyindeki Mezar-i Şerif kentinde Hz. Ali'nin türbesi olduğuna inanılan Ravza-i Şerif önündeki yolları ve meydanları dolduran binlerce kişi, ellerinde "Hz. Ali, Hz. Hüseyin" yazılı büyük pankartlar taşıdı.
Hz. Hüseyin'in Kerbela'da katledilen 6 aylık oğlu Ali Asgar'ın sembolik tabutu meydanlarda gezdirildi.
Kerbela olaylarının matemini tutan Şiilere tören sonunda yemek, su ve şerbet ikram edilirken, güvenlik nedeniyle şehir merkezine giden tüm caddeler trafiğe kapatıldı.
Afganistan polisi, Aşure Günü dolayısıyla Şii camilerinin çevresini barikatlarla kapattı, girenleri detektörlerle aradı.
Afganistan'da hükümet, muharrem ayı boyunca muhtemel şiddet olaylarının önüne geçmek için güvenlik önlemlerini en üst düzeye çıkarmıştı.
Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da şehit edilişinin bin 378. yılı nedeniyle anma programları düzenlendi
Nijerya Devlet Başkanı Buhari: "Ülkenin demokrasisini bozmak isteyenlere asla izin vermeyeceğiz" dedi
İspanyol polis ve jandarmasının Katalonya'daki bağımsızlık referandumuna müdahalesinde 337 kişi yaralandı.
Fransa'da Paris Belediyesinin hava kirliliğini önleme çalışmaları çerçevesinde 1 Ekim'de ilk kez kent merkezinin tamamında "arabasız gün" ilan edildi.
Etiyopya'daki Irreecha Festival'inde hükümet karşıtı slogan atıldı
TOKİ Başkanı Turan, "Sınır duvarımızı bitirme aşamasına geldik. Çok kısa bir süre sonra sınır duvarımızı bitirip, sınırımızı daha güvenli hale getireceğiz" dedi
Yemen'deki Husilere ait haber kanalı, Sana'da uçuş yapan ABD'ye ait bir İHA düşürüldüğünü açıkladı.
İspanya hükümeti, referandumun tamamen geçerliliğini yitirdiğini bildirdi
Kongo’da askeri uçağın düşmesi sonucunda 3’ü Ukraynalı 8 kişi hayatını kaybetti.
Dışişleri Bakanı Alfano, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Büyükelçisinin akreditasyon prosedürünü durdurmaya yönelik sert bir karar aldık. Büyükelçi, İtalya'dan ayrılmak zorunda" dedi
Başkent Saraybosna'da 1972 yılında açılan ve 2012 yılında TİKA tarafından onarılan ülkenin tek görme engelliler kütüphanesi yüzlerce kişiye hizmet veriyor
Manila yönetimi, uyuşturucuyla mücadele ve insan hakları ihlallerinin soruşturulmasında BM ile çalışmaya istekli
Çin'de kuruluşun 68'inci yıl dönümü münasebetiyle Milli Gün kutlamaları yapıldı.
Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah, "DEAŞ projesinin bitmesi ve başarısız olmasının ardından yeni bir proje hazırlanıyor. Bu, bölgenin yeniden bölünme projesi ve başlangıç IKBY'den olacak" dedi