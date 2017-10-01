12:18, 01 Ekim 2017 Pazar

Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı





Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, eylül ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 artışla 11 milyar 337 milyon dolar oldu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, eylül ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 artışla 11 milyar 337 milyon dolar oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, son 12 aylık dönemde ihracat yüzde 9 artışla 153 milyar 24 milyon dolara ulaştı.

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