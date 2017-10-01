Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, eylül ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 artışla 11 milyar 337 milyon dolar oldu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, son 12 aylık dönemde ihracat yüzde 9 artışla 153 milyar 24 milyon dolara ulaştı.
İstanbul hava durumu raporuna göre, bu akşamdan itibaren başlayacak yağışların hafta boyunca sürmesi bekleniyor.
26. Dönem 3. Yasama Yılı dolayısıyla Meclisteki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi
Suruç Kaymakamlığı, ilçedeki konaklama tesisinde eğitim gören 6 bin 713 öğrenciye kırtasiye desteğinde bulundu
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Yaşlı Destek ve Koordinasyon Merkezinden (YADEM) evde temizlik, kişisel bakım, basit fizyoterapi, psikolojik destek hizmeti alan yaşlılar, hobi kursları, bankamatik kart, "e-devlet" ve akıllı telefon kullanımı kursları ve resim sınıflarındaki eğitimlerle de sosyalleşmenin mutluluğunu yaşıyor
Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, eylül ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 artışla 11 milyar 337 milyon dolar oldu.
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar ile askeri araçlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
Türkiye'nin en zengin doğal alanlarından Akdeniz sahillerini süsleyen endemik ve nesli tehlike altında bir tür olan Likya kum zambaklarını koparanlar tespit edilirse, 38 bin 751 TL ceza uygulanacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani telefon görüşmesi gerçekleştirerek, bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi
Emniyet Genel Müdürlüğünde 56 emniyet mensubu emekliliğe sevk edildi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik yürütülen operasyonda şehit olan 2 güvenlik korucusu defnedildi
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile ASEAN arasında inşa edilen ortaklığı ele almak üzere 3 Ekim'de Ankara'da Türkiye-ASEAN İlişkileri başlıklı uluslararası konferans düzenleneceğini açıkladı
Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türk askeri eğitim merkezinin açılışı yapıldı
Mersin'in Mut ilçesinde bir pansiyonda kalan 63 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Kerkük, yeni bir Kerbela'ya dönüştürülmek, Ortadoğu tümden Kerbela'nın şirk ve şiddet faillerinin mirasına havale edilmek istenmektedir" dedi
SETA Dış Politika Araştırmacısı Acun, "Türkiye, İran ve Irak'ın açıklamalarıyla birleşen yaptırım tehditleri, Iraklı Kürtleri nasıl bir macera içine girdiklerini düşündürmeye başlamış durumda. Irak Kürtleri için rüya bitti, gerçekler başladı." dedi.