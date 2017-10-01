12:38, 01 Ekim 2017 Pazar

Yaşlılar YADEM ile sosyalleşiyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek ve Koordinasyon Merkezinde (YADEM) evde temizlik, kişisel bakım, basit fizyoterapi ve psikolojik hizmeti alan yaşlılar, günlerini huzur içerisinde geçiriyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının başlattığı Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında kurulan merkezde haftanın 5 günü yağlı boya ve kara kalem, hat ve güzel yazı, satranç, drama, mangala, örgü-tığ işi çalışmaları, Kur'an-ı Kerim okuma ve tefsir, İngilizce, Osmanlıca, bankamatik kart, "e-devlet" ve akıllı telefon kullanımı kurslarına katılan vatandaşlar, kendilerini sosyal yönden geliştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Basit fizyoterapi ve psikolojik hizmet verilen merkezde, bakacak kimsesi ve geliri olmayan ya da yetersiz olan yaşlıların, evlerinde temizlik ve bakımları da yapılıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal anlamda vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığının 883 belediye arasında projeler konusunda yaptığı yarışmada sosyal hizmetler alanında Türkiye üçüncüsü olduklarını belirten Toçoğlu, şunları kaydetti:

"Ödül aldığımız proje Sosyal Gelişim Merkezi Projesi. Sosyal Gelişim Merkezlerimiz her kesimden insanımıza çocuk, engelli, dezavantajlı, kadın, yaşlılarımıza kadar hizmet verdiğimiz kuruluşlar. Gerçekten kendine özgü bina projeleriyle de Türkiye'de örnek olunacak bir projeydi. Bunu yaygınlaştırıyoruz, 4 ilçemizde de kendi binalarını yaparak bu projeyi uygulamaya devam ediyoruz. Bu projenin bu anlamda kabul görüp Sayın Cumhurbaşkanımızın takdire şayan bulunması bizi ziyadesiyle memnun etti."

YADEM'in Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıyla ortak yürüttükleri bir proje olduğunu dile getiren Toçoğlu, yaşlıların her anlamda ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu birimi oluşturduklarını aktardı.

Başkan Toçoğlu, "Burada yaşlılarımıza hobi kursları veriyoruz, genel anlamda bakım, temizlik ve psikolojik destek sağlamak üzere kurduğumuz bir yer YADEM." dedi.

Merkezde fizik tedavi konusunda da yaşlılara destek olduklarını anlatan Toçoğlu, "Cep telefonu kullanmayı bile yaşlılarımıza öğretiyoruz. Bunlar tabii hayatın vazgeçilmezi, herkesin elinde var. Yaşlılarımızın da bu anlamda desteğe ihtiyaç duyduğundan bu konularda yardımcı oluyoruz. Yaşlılarımızın günlerini burada huzur içerisinde geçirecekleri, onlara birtakım maddi ve manevi katkılar sağlayacak bir birim burası." diye konuştu.

75 yaşındaki kursiyer Ahmet Üzümkaya da merkezde cep telefonu kullanmayı öğrendiklerini kaydetti.

Teknolojiye ayak uydurmaları gerektiğini belirten Üzümkaya, "(Emekli ölse de ikramiyesi kesilse) diye bakan iktidarlar gördüm. Şimdi ki düşünce 'Yaşlımız, bize emanet, onlar yaşasın, devlet yaşasın' zihniyeti var. Ben bu hizmetlerden çok memnunum. 75 yaşından sonra hat dersine de giriyorum, hat yazısı öğreniyorum. Çok mutluyum. Allah devlete zeval vermesin. Çok güzel bir iş yapılıyor. Yolda yürüyemeyen insanlar tedavi ediliyor. Psikoloji, fizik, ruh sağlığı, resim her konuda yardımcı olunuyor. Ne istiyorsan onun üzerinden hizmet veriliyor. Evlere temizliğe geliyorlar, hastalara bakıyorlar." ifadelerini kullandı.

Kursiyer Zelife Dinçer de YADEM'in kendileri için terapi merkezi olduğunu belirterek, verilen hizmetlerden dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.