Yaşlılar YADEM ile sosyalleşiyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek ve Koordinasyon Merkezinde (YADEM) evde temizlik, kişisel bakım, basit fizyoterapi ve psikolojik hizmeti alan yaşlılar, günlerini huzur içerisinde geçiriyor.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının başlattığı Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında kurulan merkezde haftanın 5 günü yağlı boya ve kara kalem, hat ve güzel yazı, satranç, drama, mangala, örgü-tığ işi çalışmaları, Kur'an-ı Kerim okuma ve tefsir, İngilizce, Osmanlıca, bankamatik kart, "e-devlet" ve akıllı telefon kullanımı kurslarına katılan vatandaşlar, kendilerini sosyal yönden geliştirmenin mutluluğunu yaşıyor.
Basit fizyoterapi ve psikolojik hizmet verilen merkezde, bakacak kimsesi ve geliri olmayan ya da yetersiz olan yaşlıların, evlerinde temizlik ve bakımları da yapılıyor.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal anlamda vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığının 883 belediye arasında projeler konusunda yaptığı yarışmada sosyal hizmetler alanında Türkiye üçüncüsü olduklarını belirten Toçoğlu, şunları kaydetti:
"Ödül aldığımız proje Sosyal Gelişim Merkezi Projesi. Sosyal Gelişim Merkezlerimiz her kesimden insanımıza çocuk, engelli, dezavantajlı, kadın, yaşlılarımıza kadar hizmet verdiğimiz kuruluşlar. Gerçekten kendine özgü bina projeleriyle de Türkiye'de örnek olunacak bir projeydi. Bunu yaygınlaştırıyoruz, 4 ilçemizde de kendi binalarını yaparak bu projeyi uygulamaya devam ediyoruz. Bu projenin bu anlamda kabul görüp Sayın Cumhurbaşkanımızın takdire şayan bulunması bizi ziyadesiyle memnun etti."
YADEM'in Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıyla ortak yürüttükleri bir proje olduğunu dile getiren Toçoğlu, yaşlıların her anlamda ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu birimi oluşturduklarını aktardı.
Başkan Toçoğlu, "Burada yaşlılarımıza hobi kursları veriyoruz, genel anlamda bakım, temizlik ve psikolojik destek sağlamak üzere kurduğumuz bir yer YADEM." dedi.
Merkezde fizik tedavi konusunda da yaşlılara destek olduklarını anlatan Toçoğlu, "Cep telefonu kullanmayı bile yaşlılarımıza öğretiyoruz. Bunlar tabii hayatın vazgeçilmezi, herkesin elinde var. Yaşlılarımızın da bu anlamda desteğe ihtiyaç duyduğundan bu konularda yardımcı oluyoruz. Yaşlılarımızın günlerini burada huzur içerisinde geçirecekleri, onlara birtakım maddi ve manevi katkılar sağlayacak bir birim burası." diye konuştu.
75 yaşındaki kursiyer Ahmet Üzümkaya da merkezde cep telefonu kullanmayı öğrendiklerini kaydetti.
Teknolojiye ayak uydurmaları gerektiğini belirten Üzümkaya, "(Emekli ölse de ikramiyesi kesilse) diye bakan iktidarlar gördüm. Şimdi ki düşünce 'Yaşlımız, bize emanet, onlar yaşasın, devlet yaşasın' zihniyeti var. Ben bu hizmetlerden çok memnunum. 75 yaşından sonra hat dersine de giriyorum, hat yazısı öğreniyorum. Çok mutluyum. Allah devlete zeval vermesin. Çok güzel bir iş yapılıyor. Yolda yürüyemeyen insanlar tedavi ediliyor. Psikoloji, fizik, ruh sağlığı, resim her konuda yardımcı olunuyor. Ne istiyorsan onun üzerinden hizmet veriliyor. Evlere temizliğe geliyorlar, hastalara bakıyorlar." ifadelerini kullandı.
Kursiyer Zelife Dinçer de YADEM'in kendileri için terapi merkezi olduğunu belirterek, verilen hizmetlerden dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.
İstanbul hava durumu raporuna göre, bu akşamdan itibaren başlayacak yağışların hafta boyunca sürmesi bekleniyor.
26. Dönem 3. Yasama Yılı dolayısıyla Meclisteki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi
Suruç Kaymakamlığı, ilçedeki konaklama tesisinde eğitim gören 6 bin 713 öğrenciye kırtasiye desteğinde bulundu
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Yaşlı Destek ve Koordinasyon Merkezinden (YADEM) evde temizlik, kişisel bakım, basit fizyoterapi, psikolojik destek hizmeti alan yaşlılar, hobi kursları, bankamatik kart, "e-devlet" ve akıllı telefon kullanımı kursları ve resim sınıflarındaki eğitimlerle de sosyalleşmenin mutluluğunu yaşıyor
Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, eylül ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 artışla 11 milyar 337 milyon dolar oldu.
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar ile askeri araçlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
Türkiye'nin en zengin doğal alanlarından Akdeniz sahillerini süsleyen endemik ve nesli tehlike altında bir tür olan Likya kum zambaklarını koparanlar tespit edilirse, 38 bin 751 TL ceza uygulanacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani telefon görüşmesi gerçekleştirerek, bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi
Emniyet Genel Müdürlüğünde 56 emniyet mensubu emekliliğe sevk edildi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik yürütülen operasyonda şehit olan 2 güvenlik korucusu defnedildi
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile ASEAN arasında inşa edilen ortaklığı ele almak üzere 3 Ekim'de Ankara'da Türkiye-ASEAN İlişkileri başlıklı uluslararası konferans düzenleneceğini açıkladı
Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türk askeri eğitim merkezinin açılışı yapıldı
Mersin'in Mut ilçesinde bir pansiyonda kalan 63 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Kerkük, yeni bir Kerbela'ya dönüştürülmek, Ortadoğu tümden Kerbela'nın şirk ve şiddet faillerinin mirasına havale edilmek istenmektedir" dedi
SETA Dış Politika Araştırmacısı Acun, "Türkiye, İran ve Irak'ın açıklamalarıyla birleşen yaptırım tehditleri, Iraklı Kürtleri nasıl bir macera içine girdiklerini düşündürmeye başlamış durumda. Irak Kürtleri için rüya bitti, gerçekler başladı." dedi.