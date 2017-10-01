12:47, 01 Ekim 2017 Pazar

Kongo’da askeri uçak kazası





Kongo’da askeri uçağın düşmesi sonucunda 3’ü Ukraynalı 8 kişi hayatını kaybetti.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa’da 30 Eylül tarihinde, içinde 3 Ukraynalının da bulunduğu askeri yük uçağı düştü. Konuyla ilgili açıklama yapan Kongo hükümeti temsilcisi Lamber Mende, “Uçak, Kongo’nun kuzeydoğusunda bulunan İturi eyaletindeki Bunia şehrine gidiyordu. Uçakta 3 Ukraynalı ve 5 yerli görevli bulunuyordu. Maalesef hepsi hayatını kaybetti.” diye kaydetti. Öte yandan diğer kaynaklara göre, uçakta 12 kişi bulunuyordu. 30 Eylül sabah saatlerinde meydana gelen kazanın, başkent Kinşasa’daki N'djili Havalimanı'ndan havalanan uçakta kısa bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle yangın çıkması sonucu düşmesiyle meydana geldiği ifade edildi. Barış misyonu çerçevesinde 250 Ukraynalı asker, 1 yıl boyunca Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde görev yapacak. Kaynak: Kırım Haber Ajansı

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