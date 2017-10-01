Güncelleme: 20:46, 01 Ekim 2017 Pazar

AA'nın Arnavutça yayını 3 yaşında





AA'nın 100. yıl vizyonu kapsamında 1 Ekim 2014'te hayata geçirdiği Arnavutça yayını 3. yılını doldurdu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Anadolu Ajansının (AA), 100. yıl vizyonu kapsamında 1 Ekim 2014'te hayata geçirdiği Arnavutça yayını, üçüncü yılını geride bıraktı. Türkiye'nin küresel anlamda artan etkinliğine paralel olarak, AA tarafından başlatılan çok dilli yayıncılık adımları kısa sürede meyvelerini verdi. AA'nın Arnavutça yayını, 3 yılda bölge medyasındaki büyük bir boşluğu doldurma başarısı gösterdi. Yayın hayatına Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da başlayan AA Arnavutça Servisi, daha sonra Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki yeni merkezine taşındı. Süreç içinde Balkanlar, Türkiye ve dünyadan 49 bin 368 haber, 29 bin 856 foto galeri ve 13 bin 18 görüntü yayımlayan Üsküp merkezli AA Arnavutça Servisi, kısa sürede Makedonya, Kosova ve Arnavutluk'ta en önemli haber kaynakları arasına girdi. Bölge medyası, AA'nın Arnavutça yayınına büyük ilgi göstermeye devam ediyor. Anadolu Ajansı, Türkçenin yanı sıra İngilizce, Arapça, Fransızca, Boşnakça, Hırvatça, Sırpça (BHS), Rusça, Kürtçe, Arnavutça, Makedonca ve Farsça yayın yapıyor.

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