Husilerden

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Husiler, Yemen'in başkenti Sana'da ABD'ye ait bir İnsansız Hava Aracını (İHA) düşürdüklerini ileri sürüldü.
Husilere ait "El-Mesire" kanalının haberine göre, Sana'da uçuş yapan ABD'ye ait bir İHA düşürüldü.
Söz konusu İHA'nın MQ-9 Reaper tipi olduğu öne sürüldü.
ABD'den ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Etiyopya'daki Irreecha Festival'inde hükümet karşıtı slogan atıldı
TOKİ Başkanı Turan, "Sınır duvarımızı bitirme aşamasına geldik. Çok kısa bir süre sonra sınır duvarımızı bitirip, sınırımızı daha güvenli hale getireceğiz" dedi
Yemen'deki Husilere ait haber kanalı, Sana'da uçuş yapan ABD'ye ait bir İHA düşürüldüğünü açıkladı.
İspanya hükümeti, referandumun tamamen geçerliliğini yitirdiğini bildirdi
Kongo’da askeri uçağın düşmesi sonucunda 3’ü Ukraynalı 8 kişi hayatını kaybetti.
Dışişleri Bakanı Alfano, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Büyükelçisinin akreditasyon prosedürünü durdurmaya yönelik sert bir karar aldık. Büyükelçi, İtalya'dan ayrılmak zorunda" dedi
Başkent Saraybosna'da 1972 yılında açılan ve 2012 yılında TİKA tarafından onarılan ülkenin tek görme engelliler kütüphanesi yüzlerce kişiye hizmet veriyor
Manila yönetimi, uyuşturucuyla mücadele ve insan hakları ihlallerinin soruşturulmasında BM ile çalışmaya istekli
Çin'de kuruluşun 68'inci yıl dönümü münasebetiyle Milli Gün kutlamaları yapıldı.
Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah, "DEAŞ projesinin bitmesi ve başarısız olmasının ardından yeni bir proje hazırlanıyor. Bu, bölgenin yeniden bölünme projesi ve başlangıç IKBY'den olacak" dedi
İspanyol polisi Katalonya'daki bağımsızlık referandumu öncesi oy kullanım merkezlerine baskınlar yaptı
Okulda sabahlamaya devam eden bağımsızlık yanlısı Katalanlara, traktörlerini okul girişlerine park eden çiftçiler destek verdi. El Pais gazetesi, "İspanyol demokrasisi en büyük meydan okumasıyla karşı karşıya" başlığı attı
Bingazi'de yaklaşık 80 cesedin bulunduğu bir toplu mezar ortaya çıkarıldı
Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, hareketinin Filistin uzlaşısı için gerçek bir ortam oluşturma konusunda çok istekli olduğunu açıkladı
Irak'ta, Havice'yi DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun ikinci aşamasının başlamasının ardından son 24 saatte 3 bin 500 kişinin Kerkük'teki güvenli bölgelere sığındığı bildirildi.
İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesinde toplanan binlerce kişi, bağımsızlık referandumunu protesto etti