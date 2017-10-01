Güncelleme: 13:15, 01 Ekim 2017 Pazar

Husilerden "ABD'ye ait İHA düşürdükleri" iddiası





Yemen'deki Husilere ait haber kanalı, Sana'da uçuş yapan ABD'ye ait bir İHA düşürüldüğünü açıkladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Husiler, Yemen'in başkenti Sana'da ABD'ye ait bir İnsansız Hava Aracını (İHA) düşürdüklerini ileri sürüldü. Husilere ait "El-Mesire" kanalının haberine göre, Sana'da uçuş yapan ABD'ye ait bir İHA düşürüldü. Söz konusu İHA'nın MQ-9 Reaper tipi olduğu öne sürüldü. ABD'den ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İlgili Konular ABD Yemen Husiler

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.