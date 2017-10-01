Suriye sınırındaki duvarda sona gelindi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Ergün Turan, Suriye sınırındaki duvarın inşasında son aşamaya gelindiğini bildirdi.
Turan, yaptığı yazılı açıklamada, terör örgütlerinin artan faaliyetleri ve kontrolsüz geçişler nedeniyle Türkiye'nin 911 kilometrelik Suriye sınırında güvenliğin önemli hale geldiğini belirtti.
İdare olarak Suriye sınırının 711 kilometrelik bölümüne duvar inşa ettiklerini anımsatan Turan, "Gerek arazi koşulları gerek mayınlı arazilere rağmen güvenlik duvarının tamamını bitirme aşamasına geldik. Sınır duvarımızı bitirme aşamasına geldik. Çok kısa bir süre sonra sınır duvarımızı bitirip sınırımızı daha güvenli hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.
DÜNYADA ÜÇÜNCÜ OLACAK
Güvenlik duvarının Çin Seddi ve ABD-Meksika sınırının ardından uzunluğu itibarıyla dünyada üçüncü olacağını vurgulayan Turan, "Sınır hattı boyunca iki metre genişliğinde ve üç metre yüksekliğindeki yedi tonluk seyyar bloklarda duvarların üzerlerine jiletli tel de çekiliyor." bilgisini verdi.
Ergün Turan, duvarın arkasına devriye görevi için güvenlik yolu ve gözetleme kulesi inşa ettiklerini de aktararak, şunları kaydetti:
"Güvenlik duvarı prefabrik olarak üretildi. Güvenlik sorunu ortadan kalktığında duvarları taşıyıp başka bölgelerde istediğimiz amaçla yeniden kullanabiliriz. Duvar ve yolun tamamı yerli, Türk firmaları tarafından inşa ediliyor. Neredeyse her gün 2,5-3 kilometre duvar ve yol yaparak ilerliyoruz."
Etiyopya'daki Irreecha Festival'inde hükümet karşıtı slogan atıldı
TOKİ Başkanı Turan, "Sınır duvarımızı bitirme aşamasına geldik. Çok kısa bir süre sonra sınır duvarımızı bitirip, sınırımızı daha güvenli hale getireceğiz" dedi
Yemen'deki Husilere ait haber kanalı, Sana'da uçuş yapan ABD'ye ait bir İHA düşürüldüğünü açıkladı.
İspanya hükümeti, referandumun tamamen geçerliliğini yitirdiğini bildirdi
Kongo’da askeri uçağın düşmesi sonucunda 3’ü Ukraynalı 8 kişi hayatını kaybetti.
Dışişleri Bakanı Alfano, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Büyükelçisinin akreditasyon prosedürünü durdurmaya yönelik sert bir karar aldık. Büyükelçi, İtalya'dan ayrılmak zorunda" dedi
Başkent Saraybosna'da 1972 yılında açılan ve 2012 yılında TİKA tarafından onarılan ülkenin tek görme engelliler kütüphanesi yüzlerce kişiye hizmet veriyor
Manila yönetimi, uyuşturucuyla mücadele ve insan hakları ihlallerinin soruşturulmasında BM ile çalışmaya istekli
Çin'de kuruluşun 68'inci yıl dönümü münasebetiyle Milli Gün kutlamaları yapıldı.
Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah, "DEAŞ projesinin bitmesi ve başarısız olmasının ardından yeni bir proje hazırlanıyor. Bu, bölgenin yeniden bölünme projesi ve başlangıç IKBY'den olacak" dedi
İspanyol polisi Katalonya'daki bağımsızlık referandumu öncesi oy kullanım merkezlerine baskınlar yaptı
Okulda sabahlamaya devam eden bağımsızlık yanlısı Katalanlara, traktörlerini okul girişlerine park eden çiftçiler destek verdi. El Pais gazetesi, "İspanyol demokrasisi en büyük meydan okumasıyla karşı karşıya" başlığı attı
Bingazi'de yaklaşık 80 cesedin bulunduğu bir toplu mezar ortaya çıkarıldı
Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, hareketinin Filistin uzlaşısı için gerçek bir ortam oluşturma konusunda çok istekli olduğunu açıkladı
Irak'ta, Havice'yi DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun ikinci aşamasının başlamasının ardından son 24 saatte 3 bin 500 kişinin Kerkük'teki güvenli bölgelere sığındığı bildirildi.
İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesinde toplanan binlerce kişi, bağımsızlık referandumunu protesto etti