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Suriye sınırındaki duvarda sona gelindi
Suriye sınırındaki duvarda sona gelindi

TOKİ Başkanı Turan, "Sınır duvarımızı bitirme aşamasına geldik. Çok kısa bir süre sonra sınır duvarımızı bitirip, sınırımızı daha güvenli hale getireceğiz" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Ergün Turan, Suriye sınırındaki duvarın inşasında son aşamaya gelindiğini bildirdi.

Turan, yaptığı yazılı açıklamada, terör örgütlerinin artan faaliyetleri ve kontrolsüz geçişler nedeniyle Türkiye'nin 911 kilometrelik Suriye sınırında güvenliğin önemli hale geldiğini belirtti.

İdare olarak Suriye sınırının 711 kilometrelik bölümüne duvar inşa ettiklerini anımsatan Turan, "Gerek arazi koşulları gerek mayınlı arazilere rağmen güvenlik duvarının tamamını bitirme aşamasına geldik. Sınır duvarımızı bitirme aşamasına geldik. Çok kısa bir süre sonra sınır duvarımızı bitirip sınırımızı daha güvenli hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

DÜNYADA ÜÇÜNCÜ OLACAK

Güvenlik duvarının Çin Seddi ve ABD-Meksika sınırının ardından uzunluğu itibarıyla dünyada üçüncü olacağını vurgulayan Turan, "Sınır hattı boyunca iki metre genişliğinde ve üç metre yüksekliğindeki yedi tonluk seyyar bloklarda duvarların üzerlerine jiletli tel de çekiliyor." bilgisini verdi.

Ergün Turan, duvarın arkasına devriye görevi için güvenlik yolu ve gözetleme kulesi inşa ettiklerini de aktararak, şunları kaydetti:

"Güvenlik duvarı prefabrik olarak üretildi. Güvenlik sorunu ortadan kalktığında duvarları taşıyıp başka bölgelerde istediğimiz amaçla yeniden kullanabiliriz. Duvar ve yolun tamamı yerli, Türk firmaları tarafından inşa ediliyor. Neredeyse her gün 2,5-3 kilometre duvar ve yol yaparak ilerliyoruz."



İlgili Konular TOKİ Suriye Türkiye
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