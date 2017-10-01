Etiyopya'daki Irreecha Festivali'ne protestolar damga vurdu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Etiyopya'daki Oromo halkı tarafından her yıl kutlanan ve "Irreecha Festivali" olarak adlandırılan şükran bayramı etkinlikleri bu yıl da hükümet karşıtı gösterilere dönüştü.
Başkent Addis Ababa'nın 50 kilometre güneydoğusundaki Bishoftu kasabasında düzenlenen ve geçen yıl yaşanan izdihamda 50’den fazla kişinin hayatını kaybettiği etkinliğe 1 milyondan fazla kişi katıldı.
Etkinliklerde, 26 yıl önce iktidara gelen Etiyopya Halkları Devrimci Demokrasi Cephesi (EPRDF) koalisyonunun istifa etmesini isteyen kalabalık, "Yeter" ve "Hırsız" sloganları attı.
AA muhabirine konuşan Oromo Eyaleti İletişim Ofisi Başkanı Yardımcısı Lulu Alemu, "Asker ve silahlı polisin kalabalığa yakın konuşlandırılmaması yönünde yapılan anlaşma bu sefer çatışmaları ve muhtemel şiddeti önledi." diye konuştu.
Protestoculardan 33 yaşındaki Magarsa Dabi, rejimin "baskıcı ve bölücü" politikalarını protesto ettiğini belirterek, "Siyasi ve ekonomik özgürlük taleplerinin hala cevapsız kalması üzücü." ifadesini kullandı.
Her yıl yağmur dönemi sonunda kutlanan festivalde, halk sahip oldukları nimetler için yerel dilde "Waaqa" olarak adlandırılan tanrıya şükranlarını sunuyor ve dua ediyor.
Etiyopya'daki en kalabalık etnik grup olan Oromolar için festival aynı zamanda muhalif gösteriler için de zemin teşkil ediyor.
Geçen yıl, hükümet karşıtı slogan atan kalabalığa polisin göz yaşartıcı gaz ve havaya ateş açarak karşılık vermesi izdihama yol açmış ve 50'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
Ülkedeki Oromiya ve Amhara eyaletlerinde 2015 yılı sonunda başlayan ve geçen yıl şiddetlenen protesto ve şiddet olaylarında bine yakın kişi hayatını kaybetmişti. Olayların ardından ilan edilen olağanüstü hal, ağustos ayında kaldırılmıştı.
Etiyopya'daki Irreecha Festival'inde hükümet karşıtı slogan atıldı
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