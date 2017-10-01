16:32, 01 Ekim 2017 Pazar

Marsilya'da bıçaklı saldırı





Saldırganın bir kişiyi öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Fransa'nın Marsilya şehrinde bir kişinin bıçaklı saldırı düzenlediği bildirildi. Yerel medyada yer alan haberlere göre, Marsilya'nın Saint-Charles metro istasyonunda bir saldırgan bıçakla bir kişiyi öldürdü, bir kişiyi ağır yaraladı. Saldırganın bölgede olağanüstü hal çerçevesinde Sentinelle (Nöbetçi) operasyonunda görev yapan askerlerce vurularak öldürüldüğü kaydedildi. Olayın ardından Saint-Charles metro istasyonu trafiğe kapatıldı ve bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

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