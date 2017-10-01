Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
17:39, 01 Ekim 2017 Pazar
Güncel
Güncelleme: 16:04, 01 Ekim 2017 Pazar

  • Paylaş
"Selahaddin'in izinde bir nesil" etkinliği

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Karadaği, " Günümüzde Müslüman devletleri yöneten öyle insanlar var ki Haçlıların amelesi olmakla ve işlerini görmekle iftihar ediyorlar" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Muhyiddin Ali Karadaği, "Günümüzde Müslüman devletleri yöneten öyle insanlar var ki Haçlıların amelesi olmakla ve işlerini görmekle iftihar ediyorlar."

Selahaddin-i Eyyubi'nin Kudüs'ü fethinin yıl dönümü münasebetiyle Diyarbakır Kültür ve Kongre Merkezinde İl Müftüğü, Beytülmakdis Öncüleri Derneği ve Diyarbakır Filistin Dayanışma Platformu işbirliğiyle "Selahaddin'in izinde bir nesil" etkinliği gerçekleştirildi.

Karadaği, burada yaptığı konuşmada, o dönemde Diyarbakır'da yaşayan halkın, Selahaddin Eyyubi'nin Kudus'ün fethinde çok katkıları olduğunu söyledi.

Eyyubi'nin o dönemde Diyarbakır'ı ziyaretinde kadınların hazırladıkları gül suyunu hediye ettiklerini belirten Karadaği, Kudus'ün fethinden sonra Mescidi Aksa'nın bu gül suyu ile yıkandığını hatırlattı.

Karadaği, Selahaddin Eyyubi'nin, Kudüs'ün Haçlılar tarafından işgal edilmesi ile o devrin önde gelenlerinin gösterdiği gayretin meyvesi olduğunu belirterek, fetih ile Haçlıların Kudüs'ten çıkarıldığını dile getirdi. Karadaği, şöyle konuştu:

"O dönemde ümmet parçalanmıştı, bölünmüştü ve birçok sıkıntılarla iç içeydi. Günümüzde de böyle fakat günümüz gerçekten Müslümanların yaşamış olduğu sıkıntılar bakımından o devri geride bırakmış durumda. O dönemde Müslümanların yöneticilerinden bazıları Haçlılarlarla ittifak ediyor fakat bununla iftihar etmiyorlardı. Günümüzde Müslüman devletleri yöneten öyle insanlar var ki Haçlıların amelesi olmakla ve işlerini görmekle iftihar ediyorlar. Filistin meselesi ümmetin meselesidir. Ümmet ne zaman güçlenirse Filistin o zaman özgürlüğüne kavuşmuştur. Ümmet ne zaman zayıflamışsa Filistin'deki Müslümanlar da zayıflamıştır."

Etkinliğe, Diyarbakır İl Müftüsü Burhan İşleyen, Filistin Destek Birliği Sözcüsü Talal Nasır ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.



İlgili Konular selahattin eyyubi Muhyiddin Ali Karadaği Diyarbakır
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
quot Selahaddin'in izinde bir nesil quot etkinliği
"Selahaddin'in izinde bir nesil" etkinliği

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Karadaği, " Günümüzde Müslüman devletleri yöneten öyle insanlar var ki Haçlıların amelesi olmakla ve işlerini görmekle iftihar ediyorlar" dedi
Sofuoğlu'nun sağlık durumu hakkında ilk açıklama
Sofuoğlu'nun sağlık durumu hakkında ilk açıklama

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden, Fransa'daki Dünya Supersport Şampiyonası'nın 10. ayağındaki sıralama turlarında kaza yapan, bel ve kalçasında kırık bulunduğu tespit edilen milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı
Meteoroloji uyardı 1 hafta sürecek
Meteoroloji uyardı! 1 hafta sürecek

İstanbul hava durumu raporuna göre, bu akşamdan itibaren başlayacak yağışların hafta boyunca sürmesi bekleniyor.
Yeni yasama yılı başlıyor
Yeni yasama yılı başlıyor

26. Dönem 3. Yasama Yılı dolayısıyla Meclisteki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi
Suriyeli öğrencilere kırtasiye yardımı
Suriyeli öğrencilere kırtasiye yardımı

Suruç Kaymakamlığı, ilçedeki konaklama tesisinde eğitim gören 6 bin 713 öğrenciye kırtasiye desteğinde bulundu
Yaşlılar YADEM ile sosyalleşiyor
Yaşlılar YADEM ile sosyalleşiyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Yaşlı Destek ve Koordinasyon Merkezinden (YADEM) evde temizlik, kişisel bakım, basit fizyoterapi, psikolojik destek hizmeti alan yaşlılar, hobi kursları, bankamatik kart, "e-devlet" ve akıllı telefon kullanımı kursları ve resim sınıflarındaki eğitimlerle de sosyalleşmenin mutluluğunu yaşıyor
Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı
Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, eylül ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 artışla 11 milyar 337 milyon dolar oldu.
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar ile askeri araçlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
Koparana biyolojik çeşitliliği tahripten 38 bin TL ceza
Koparana biyolojik çeşitliliği tahripten 38 bin TL ceza

Türkiye'nin en zengin doğal alanlarından Akdeniz sahillerini süsleyen endemik ve nesli tehlike altında bir tür olan Likya kum zambaklarını koparanlar tespit edilirse, 38 bin 751 TL ceza uygulanacak.
Kenan Sofuoğlu kaza yaptı
Kenan Sofuoğlu kaza yaptı

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Fransa'da kaza yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani telefon görüşmesi gerçekleştirerek, bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi
Emniyet Genel Müdürlüğü'nde emeklilik kararları
Emniyet Genel Müdürlüğü'nde emeklilik kararları

Emniyet Genel Müdürlüğünde 56 emniyet mensubu emekliliğe sevk edildi
Şehit güvenlik korucuları defnedildi
Şehit güvenlik korucuları defnedildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik yürütülen operasyonda şehit olan 2 güvenlik korucusu defnedildi
Türkiye-ASEAN ilişkileri uluslararası konferansı Ankara'da yapılacak
Türkiye-ASEAN ilişkileri uluslararası konferansı Ankara'da yapılacak

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile ASEAN arasında inşa edilen ortaklığı ele almak üzere 3 Ekim'de Ankara'da Türkiye-ASEAN İlişkileri başlıklı uluslararası konferans düzenleneceğini açıkladı
Somali'de Türk askeri eğitim merkezi açıldı
Somali'de Türk askeri eğitim merkezi açıldı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türk askeri eğitim merkezinin açılışı yapıldı
Mersin'de 63 öğrenci hastanelik oldu
Mersin'de 63 öğrenci hastanelik oldu

Mersin'in Mut ilçesinde bir pansiyonda kalan 63 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Haberler

MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Özşanlı'ya silahlı saldırı
MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Özşanlı'ya silahlı saldırı

Can Dündar hakkında "kırmızı bülten" ve iade talebi
Can Dündar hakkında quot kırmızı bülten quot ve iade talebi

Diyarbakır'da 46 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı
Diyarbakır'da 46 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı

Lice'de bombalı araçla terör saldırısı: 1 asker yaralı
Lice'de bombalı araçla terör saldırısı 1 asker yaralı

Diyarbakır'da 600 kilogram patlayıcı düzeneği bulundu
Diyarbakır'da 600 kilogram patlayıcı düzeneği bulundu

Diyarbakır'da 618 bin 453 kök Hint keneviri ele geçirildi
Diyarbakır'da 618 bin 453 kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'da 613 bin kök kenevir ele geçirildi
Diyarbakır'da 613 bin kök kenevir ele geçirildi

Belediyenin kapısına "Rüşvet alan da veren de melundur" yazıldı
Belediyenin kapısına quot Rüşvet alan da veren de melundur quot






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 