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Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Muhyiddin Ali Karadaği, "Günümüzde Müslüman devletleri yöneten öyle insanlar var ki Haçlıların amelesi olmakla ve işlerini görmekle iftihar ediyorlar."
Selahaddin-i Eyyubi'nin Kudüs'ü fethinin yıl dönümü münasebetiyle Diyarbakır Kültür ve Kongre Merkezinde İl Müftüğü, Beytülmakdis Öncüleri Derneği ve Diyarbakır Filistin Dayanışma Platformu işbirliğiyle "Selahaddin'in izinde bir nesil" etkinliği gerçekleştirildi.
Karadaği, burada yaptığı konuşmada, o dönemde Diyarbakır'da yaşayan halkın, Selahaddin Eyyubi'nin Kudus'ün fethinde çok katkıları olduğunu söyledi.
Eyyubi'nin o dönemde Diyarbakır'ı ziyaretinde kadınların hazırladıkları gül suyunu hediye ettiklerini belirten Karadaği, Kudus'ün fethinden sonra Mescidi Aksa'nın bu gül suyu ile yıkandığını hatırlattı.
Karadaği, Selahaddin Eyyubi'nin, Kudüs'ün Haçlılar tarafından işgal edilmesi ile o devrin önde gelenlerinin gösterdiği gayretin meyvesi olduğunu belirterek, fetih ile Haçlıların Kudüs'ten çıkarıldığını dile getirdi. Karadaği, şöyle konuştu:
"O dönemde ümmet parçalanmıştı, bölünmüştü ve birçok sıkıntılarla iç içeydi. Günümüzde de böyle fakat günümüz gerçekten Müslümanların yaşamış olduğu sıkıntılar bakımından o devri geride bırakmış durumda. O dönemde Müslümanların yöneticilerinden bazıları Haçlılarlarla ittifak ediyor fakat bununla iftihar etmiyorlardı. Günümüzde Müslüman devletleri yöneten öyle insanlar var ki Haçlıların amelesi olmakla ve işlerini görmekle iftihar ediyorlar. Filistin meselesi ümmetin meselesidir. Ümmet ne zaman güçlenirse Filistin o zaman özgürlüğüne kavuşmuştur. Ümmet ne zaman zayıflamışsa Filistin'deki Müslümanlar da zayıflamıştır."
Etkinliğe, Diyarbakır İl Müftüsü Burhan İşleyen, Filistin Destek Birliği Sözcüsü Talal Nasır ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.
Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Karadaği, " Günümüzde Müslüman devletleri yöneten öyle insanlar var ki Haçlıların amelesi olmakla ve işlerini görmekle iftihar ediyorlar" dedi
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