Hamas'tan 5 Fetih mensubuna af

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Hamas'a bağlı Gazze'deki İçişleri Bakanlığının Fetih Hareketi'ne mensup 5 tutukluyu serbest bıraktığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, tutukluların serbest bırakılmasının "ulusal birliğin ve uzlaşı ortamının güçlenmesi" çerçevesinde alınan bir karar olduğu belirtildi.
Tutukluların iç güvenlikle ilgili konulardan dolayı hapiste olduğu aktarılan açıklamada, toplumsal uzlaşı komitesiyle de serbest bırakma konusunda anlaşmaya varıldığı vurgulandı.
FETİH- HAMAS ANLAŞMAZLIĞI
Filistin'de 2006 yılında seçimleri kazanmasının ardından Hamas ile Fetih hareketleri arasında anlaşmazlıklar çıkmış, çatışmalardan sonra Hamas 2007'de Gazze'nin kontrolünü ele geçirmişti.
Hamas ve Fetih, 23 Nisan 2014'te birlik hükümeti kurulması ve seçimlerin yapılması konusunda bir uzlaşı anlaşması imzalamış, uzlaşı hükümeti 2 Haziran 2014'te kurulmuş ancak iki tarafın siyasi ayrılıkları sebebiyle İsrail ablukası altındaki Gazze'de görevlerini yerine getirememişti.
Gazze'deki Hamas hükümetinin, geçen mart ayında hükümet işlerinin yürütülmesi için kurduğu İdari Komite de Filistin yönetimi tarafından kabul edilmemişti. Bunun üzerine Hamas 17 Eylül'de yaptığı yazılı açıklamayla Gazze'deki İdari Komite'nin feshedildiğini duyurmuş, Filistin hükümetinin Gazze'de görevi devralmasına, genel seçimlere gidilmesine ve Fetih Hareketi ile diyaloğa hazır olduğunu bildirmişti.
Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah da 26 Eylül Salı günü uzlaşı hükümetinin Gazze'de görevi teslim almaya başladığını duyurmuştu.
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