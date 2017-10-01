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Güncelleme: 15:00, 01 Ekim 2017 Pazar

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Sofuoğlu'nun sağlık durumu hakkında ilk açıklama
Sofuoğlu'nun sağlık durumu hakkında ilk açıklama

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden, Fransa'daki Dünya Supersport Şampiyonası'nın 10. ayağındaki sıralama turlarında kaza yapan, bel ve kalçasında kırık bulunduğu tespit edilen milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa’daki Dünya Supersport Şampiyonası'nın 10. ayağındaki sıralama turlarında kaza yapan, bel ve kalçasında kırık bulunduğu tespit edilen milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmal Cinel ile Ortopedi ve Travmatoloji Klinik Şefi Prof. Dr. Bülent Erol, milli sporcu Sofuoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başhekim Cinel, Sofuoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı girişimleri sonucunda yurda getirildiğini, saat 14.00'te hastaneye giriş yaptığını belirtti.

Sofuoğlu'nun vücudunda kırıklar olduğunu doğrulayan Cinel, bu tür travma vakalarında sekonder yaralanmalar olabileceğini, gerekli tetkiklerin yapıldığını söyledi.

Ortopedi ve Travmatoloji Klinik Şefi Prof. Dr. Bülent Erol da Sofuoğlu'nun genel sağlık durumunun iyi, bilincinin açık olduğunu ifade etti.

Milli sporcunun ailesi ve doktorlarıyla konuştuğunu aktaran Erol, "Genel problemi leğen kemiğindeki kırıklar. Sol tarafta 3 farklı bölgede cerrahi tedavi uygulanmadan iyileşebilecek kırıkları var. Bu kırıkları ağrılı kırıklar ama ağrılar kontrol altına alınıyor. Bu kırıklarda sıklıkla karşılaştığımız kanama problemi, kan değerlerinin düşmesi... Bu kontrol edildi, kan değerleri iyi ama yine yakın takibe devam edilecek. Pıhtılaşma riskini azaltacak tedaviler uygulanacak. Şu anda hastamız yatağında, genel durumu izleniyor." dedi.

Sofuoğlu'nun 3 hafta tam istirahat edeceğini dile getiren Erol, "Üçüncü haftanın sonunda hastayı yatak içinde oturtmayı planlıyoruz. Her şey yolunda giderse 5-6 hafta içerisinde hastayı ayağa kaldıracağız. Tabiki önce yürüteç kullanarak, sonra koltuk değnekleri, yani destekle yürütmeye başlayacağız. Takip eden haftalarda da yürüteçten koltuk değneklerine, daha sonra çift koltuk değneklerinden tek değneğe... Sanıyorum 6 hafta içerisinde desteksiz olarak tam yük vererek bacağına yürümesini planlıyoruz. Bu 3 aylık bir periyodu kapsayacak. Hastamızda kalıcı hasar beklemiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Erol, Sofuoğlu'nun üç hafta sonra İspanya'nın Jerez kentinde yapılacak etap yarışlarına yetiştirilmesinin olası görünmediğini vurguladı.

Tedavi sürecinin Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam etmesinin önemine değinen Erol, söz konusu hastanenin Türkiye'nin en önde gelen kamu hastanelerinden birisi olduğunu, dolayısıyla tedavinin burada devam etmesinin daha doğru olacağını sözlerine ekledi.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın 10. ayağında yarışan Sofuoğlu, başkent Paris yakınlarındaki Nevers Magny-Cours Pisti'ndeki sıralama turlarında kaza geçirmiş, bel ve kalçasında 3 kırık olduğu tespit edilmişti.



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Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden, Fransa'daki Dünya Supersport Şampiyonası'nın 10. ayağındaki sıralama turlarında kaza yapan, bel ve kalçasında kırık bulunduğu tespit edilen milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı
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