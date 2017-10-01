Katalonya'daki referandum müdahalesinde 337 kişi yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İspanyol polis ve jandarmasının Katalonya'daki bağımsızlık referandumuna müdahalesinde 337 kişinin yaralandığı bildirildi.
Ancak müdahaleye rağmen Katalonya'da bazı yerlerde oy kullanma işlemi devam ediyor.
Katalonya Özerk Yönetimi Sözcüsü Jordi Turull, gazetecilere İspanyol güvenlik güçlerinin müdahalesine ilişkin bilgi verdi. Müdahale sırasında 337 kişinin yaralandığını söyleyen Turull, bunlardan bazılarının durumunun ciddi olduğunu ifade etti.
Bu arada, merkezi hükümete bağlı güvenlik güçlerinin büyük şehirlerin yanı sıra daha küçük yerleşim yerlerindeki oy verme işlemlerine de müdahale ederek, oy pusulası ve sandıkları almaya başladığı kaydedildi.
İspanyol polis ve jandarmasının Katalonya'daki bağımsızlık referandumuna müdahalesinde 337 kişi yaralandı.
Fransa'da Paris Belediyesinin hava kirliliğini önleme çalışmaları çerçevesinde 1 Ekim'de ilk kez kent merkezinin tamamında "arabasız gün" ilan edildi.
Etiyopya'daki Irreecha Festival'inde hükümet karşıtı slogan atıldı
TOKİ Başkanı Turan, "Sınır duvarımızı bitirme aşamasına geldik. Çok kısa bir süre sonra sınır duvarımızı bitirip, sınırımızı daha güvenli hale getireceğiz" dedi
Yemen'deki Husilere ait haber kanalı, Sana'da uçuş yapan ABD'ye ait bir İHA düşürüldüğünü açıkladı.
İspanya hükümeti, referandumun tamamen geçerliliğini yitirdiğini bildirdi
Kongo’da askeri uçağın düşmesi sonucunda 3’ü Ukraynalı 8 kişi hayatını kaybetti.
Dışişleri Bakanı Alfano, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Büyükelçisinin akreditasyon prosedürünü durdurmaya yönelik sert bir karar aldık. Büyükelçi, İtalya'dan ayrılmak zorunda" dedi
Başkent Saraybosna'da 1972 yılında açılan ve 2012 yılında TİKA tarafından onarılan ülkenin tek görme engelliler kütüphanesi yüzlerce kişiye hizmet veriyor
Manila yönetimi, uyuşturucuyla mücadele ve insan hakları ihlallerinin soruşturulmasında BM ile çalışmaya istekli
Çin'de kuruluşun 68'inci yıl dönümü münasebetiyle Milli Gün kutlamaları yapıldı.
Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah, "DEAŞ projesinin bitmesi ve başarısız olmasının ardından yeni bir proje hazırlanıyor. Bu, bölgenin yeniden bölünme projesi ve başlangıç IKBY'den olacak" dedi
İspanyol polisi Katalonya'daki bağımsızlık referandumu öncesi oy kullanım merkezlerine baskınlar yaptı
Okulda sabahlamaya devam eden bağımsızlık yanlısı Katalanlara, traktörlerini okul girişlerine park eden çiftçiler destek verdi. El Pais gazetesi, "İspanyol demokrasisi en büyük meydan okumasıyla karşı karşıya" başlığı attı