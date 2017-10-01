Güncelleme: 17:03, 01 Ekim 2017 Pazar

Katalonya'daki referandum müdahalesinde 337 kişi yaralandı





İspanyol polis ve jandarmasının Katalonya'daki bağımsızlık referandumuna müdahalesinde 337 kişi yaralandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İspanyol polis ve jandarmasının Katalonya'daki bağımsızlık referandumuna müdahalesinde 337 kişinin yaralandığı bildirildi. Ancak müdahaleye rağmen Katalonya'da bazı yerlerde oy kullanma işlemi devam ediyor. Katalonya Özerk Yönetimi Sözcüsü Jordi Turull, gazetecilere İspanyol güvenlik güçlerinin müdahalesine ilişkin bilgi verdi. Müdahale sırasında 337 kişinin yaralandığını söyleyen Turull, bunlardan bazılarının durumunun ciddi olduğunu ifade etti. Bu arada, merkezi hükümete bağlı güvenlik güçlerinin büyük şehirlerin yanı sıra daha küçük yerleşim yerlerindeki oy verme işlemlerine de müdahale ederek, oy pusulası ve sandıkları almaya başladığı kaydedildi.

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