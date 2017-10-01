Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
20:23, 01 Ekim 2017 Pazar
Güncel
18:02, 01 Ekim 2017 Pazar

  • Paylaş
Suruç Ovası'nda sulama durdurulacak
Suruç Ovası'nda sulama durdurulacak

DSİ 15. Bölge Müdürlüğü, "Suruç Pompaj Sulaması'na ait pompalar 2 Ekim saat 06.59'dan itibaren durdurularak, Suruç Ovası'na gerekli şartlar sağlanmadan su verilmeyecektir" açıklamasında bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Devlet Su İşleri (DSİ) 15. Bölge Müdürlüğü, Suruç Ovası'nı sulayan pompaların, yarından itibaren istenen şartlar sağlanıncaya kadar durdurulacağını bildirdi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, ovada yaşayan çifçilere su sağlanması için Fırat Havzası'ndan büyük emek harcanarak dev kanallar ve tüneller aracılığıyla Suruç Ovası'nın suyla buluşturulduğu hatırlatıldı.

Suruç Ovası Pompaj Sulama Projesi ile Atatürk Baraj Gölü'nden terfi ettirilen su sayesinde 560 bin dekar arazinin sulanmasının sağlandığı vurgulanan açıklamada, Suruç ilçe merkezi ve 105 yerleşim yerinin tarım arazilerinin suya kavuştuğu kaydedildi.

Toplam 2 milyarı aşkın proje maliyetiyle suyun ovaya verildiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu güzel toprakların insanı bu emeği ve bu büyük yatırımı tabii ki hak ediyor. Suruç'ta asırlardır hasretle beklenen suyu yaz boyunca adeta nehirler şeklinde çiftçimize akıtıyoruz. Ancak yıllarca hasretle ve sabırla beklendiğinden, suya kavuşmanın verdiği mutlulukla maalesef sezonda 5-6 defa sulama yapılması gereken yerde 10-15 defa sulama yapılarak suyumuz yanlış ve bilinçsizce kullanılıyor, gerektiğinden çok fazla harcanarak israf ediliyor. Bol üretimin çok kullanılan suyla sağlanacağı anlayışı ile fazla su kullanımı hem ürüne, hem de topraklarımıza zarar verip erozyon, drenaj ve tuzluluk gibi problemleri beraberinde getiriyor."

SU VERİLME ŞARTLARI

Suruç Ovası'na yarından itibaren su verilmeyeceği ilan edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sulamada kullanılan suyun enerji ve hizmet bedelinin ödenmeden ve aynı zamanda gereğinden çok daha fazla suyun da kullanılarak bu ödenmeyen bedellerin katlanarak artması suretiyle su verilmeye devam edilemeyecektir. Suruç Pompaj Sulaması'na ait pompalar 2 Ekim 2017saat 06.59'dan itibaren durdurularak Suruç Ovası'na gerekli şartlar sağlanmadan su verilmeyecektir. Suyun tekrar verilmesi için gereken şartlar ise şöyle sıralanmıştır: Sulamadan istifade eden çiftçilerimizin enerji ve işletme için harcanan ve kendilerine bildirilen 2015 ve 2016 yılı borçlarını 1 ay içerisinde, 2017 yılı borcunu da yıl sonuna kadar ödemeleri gerekmektedir. Vahşi yöntemle yapılan sulamayla ova fazla suyla dolduğu için çiftçimiz, kendisine emanet edilen su alma ağzından sonra tarlasında yağmurlama ve damla sulama sistemini yapmazsa, artık hiçbir şekilde su alamayacaktır. Önümüzdeki yıl su alma ağızlarına ön yüklemeli sayaçlar takılacaktır. Bu sayaçların çalışması ve çiftçimizin tarlasına su alabilmesi için, işletme görevlisinden kart alıp Ziraat Bankası aracılığıyla kartına metreküp cinsinden su yüklemesi gerekmektedir. Bu konuya hassasiyetle riayet edilmelidir."



İlgili Konular Suruç ovası Devlet Su İşleri
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Suruç Ovası'nda sulama durdurulacak
Suruç Ovası'nda sulama durdurulacak

DSİ 15. Bölge Müdürlüğü, "Suruç Pompaj Sulaması'na ait pompalar 2 Ekim saat 06.59'dan itibaren durdurularak, Suruç Ovası'na gerekli şartlar sağlanmadan su verilmeyecektir" açıklamasında bulundu
Göbeklitepe'nin UNESCO hazırlığı sürüyor
Göbeklitepe'nin UNESCO hazırlığı sürüyor

Türkiye'nin 2018'de düzenlenecek 42. Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda UNESCO adayı olan Göbeklitepe Arkeolojik Alanı'na ulaşımın sağlandığı yol asfaltlanıyor
quot Selahaddin'in izinde bir nesil quot etkinliği
"Selahaddin'in izinde bir nesil" etkinliği

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Karadaği, " Günümüzde Müslüman devletleri yöneten öyle insanlar var ki Haçlıların amelesi olmakla ve işlerini görmekle iftihar ediyorlar" dedi
Sofuoğlu'nun sağlık durumu hakkında ilk açıklama
Sofuoğlu'nun sağlık durumu hakkında ilk açıklama

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden, Fransa'daki Dünya Supersport Şampiyonası'nın 10. ayağındaki sıralama turlarında kaza yapan, bel ve kalçasında kırık bulunduğu tespit edilen milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı
Meteoroloji uyardı 1 hafta sürecek
Meteoroloji uyardı! 1 hafta sürecek

İstanbul hava durumu raporuna göre, bu akşamdan itibaren başlayacak yağışların hafta boyunca sürmesi bekleniyor.
Yeni yasama yılı başlıyor
Yeni yasama yılı başlıyor

26. Dönem 3. Yasama Yılı dolayısıyla Meclisteki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi
Suriyeli öğrencilere kırtasiye yardımı
Suriyeli öğrencilere kırtasiye yardımı

Suruç Kaymakamlığı, ilçedeki konaklama tesisinde eğitim gören 6 bin 713 öğrenciye kırtasiye desteğinde bulundu
Yaşlılar YADEM ile sosyalleşiyor
Yaşlılar YADEM ile sosyalleşiyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Yaşlı Destek ve Koordinasyon Merkezinden (YADEM) evde temizlik, kişisel bakım, basit fizyoterapi, psikolojik destek hizmeti alan yaşlılar, hobi kursları, bankamatik kart, "e-devlet" ve akıllı telefon kullanımı kursları ve resim sınıflarındaki eğitimlerle de sosyalleşmenin mutluluğunu yaşıyor
Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı
Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, eylül ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 artışla 11 milyar 337 milyon dolar oldu.
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar ile askeri araçlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
Koparana biyolojik çeşitliliği tahripten 38 bin TL ceza
Koparana biyolojik çeşitliliği tahripten 38 bin TL ceza

Türkiye'nin en zengin doğal alanlarından Akdeniz sahillerini süsleyen endemik ve nesli tehlike altında bir tür olan Likya kum zambaklarını koparanlar tespit edilirse, 38 bin 751 TL ceza uygulanacak.
Kenan Sofuoğlu kaza yaptı
Kenan Sofuoğlu kaza yaptı

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Fransa'da kaza yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani telefon görüşmesi gerçekleştirerek, bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi
Emniyet Genel Müdürlüğü'nde emeklilik kararları
Emniyet Genel Müdürlüğü'nde emeklilik kararları

Emniyet Genel Müdürlüğünde 56 emniyet mensubu emekliliğe sevk edildi
Şehit güvenlik korucuları defnedildi
Şehit güvenlik korucuları defnedildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik yürütülen operasyonda şehit olan 2 güvenlik korucusu defnedildi
Türkiye-ASEAN ilişkileri uluslararası konferansı Ankara'da yapılacak
Türkiye-ASEAN ilişkileri uluslararası konferansı Ankara'da yapılacak

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile ASEAN arasında inşa edilen ortaklığı ele almak üzere 3 Ekim'de Ankara'da Türkiye-ASEAN İlişkileri başlıklı uluslararası konferans düzenleneceğini açıkladı

Haberler

Silopi'nin 45 yıllık su ihtiyacı karşılandı
Silopi'nin 45 yıllık su ihtiyacı karşılandı

Suruç Ovası suya kavuştu
Suruç Ovası suya kavuştu






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 