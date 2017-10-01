Suruç Ovası'nda sulama durdurulacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Devlet Su İşleri (DSİ) 15. Bölge Müdürlüğü, Suruç Ovası'nı sulayan pompaların, yarından itibaren istenen şartlar sağlanıncaya kadar durdurulacağını bildirdi.
Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, ovada yaşayan çifçilere su sağlanması için Fırat Havzası'ndan büyük emek harcanarak dev kanallar ve tüneller aracılığıyla Suruç Ovası'nın suyla buluşturulduğu hatırlatıldı.
Suruç Ovası Pompaj Sulama Projesi ile Atatürk Baraj Gölü'nden terfi ettirilen su sayesinde 560 bin dekar arazinin sulanmasının sağlandığı vurgulanan açıklamada, Suruç ilçe merkezi ve 105 yerleşim yerinin tarım arazilerinin suya kavuştuğu kaydedildi.
Toplam 2 milyarı aşkın proje maliyetiyle suyun ovaya verildiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bu güzel toprakların insanı bu emeği ve bu büyük yatırımı tabii ki hak ediyor. Suruç'ta asırlardır hasretle beklenen suyu yaz boyunca adeta nehirler şeklinde çiftçimize akıtıyoruz. Ancak yıllarca hasretle ve sabırla beklendiğinden, suya kavuşmanın verdiği mutlulukla maalesef sezonda 5-6 defa sulama yapılması gereken yerde 10-15 defa sulama yapılarak suyumuz yanlış ve bilinçsizce kullanılıyor, gerektiğinden çok fazla harcanarak israf ediliyor. Bol üretimin çok kullanılan suyla sağlanacağı anlayışı ile fazla su kullanımı hem ürüne, hem de topraklarımıza zarar verip erozyon, drenaj ve tuzluluk gibi problemleri beraberinde getiriyor."
SU VERİLME ŞARTLARI
Suruç Ovası'na yarından itibaren su verilmeyeceği ilan edilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Sulamada kullanılan suyun enerji ve hizmet bedelinin ödenmeden ve aynı zamanda gereğinden çok daha fazla suyun da kullanılarak bu ödenmeyen bedellerin katlanarak artması suretiyle su verilmeye devam edilemeyecektir. Suruç Pompaj Sulaması'na ait pompalar 2 Ekim 2017saat 06.59'dan itibaren durdurularak Suruç Ovası'na gerekli şartlar sağlanmadan su verilmeyecektir. Suyun tekrar verilmesi için gereken şartlar ise şöyle sıralanmıştır: Sulamadan istifade eden çiftçilerimizin enerji ve işletme için harcanan ve kendilerine bildirilen 2015 ve 2016 yılı borçlarını 1 ay içerisinde, 2017 yılı borcunu da yıl sonuna kadar ödemeleri gerekmektedir. Vahşi yöntemle yapılan sulamayla ova fazla suyla dolduğu için çiftçimiz, kendisine emanet edilen su alma ağzından sonra tarlasında yağmurlama ve damla sulama sistemini yapmazsa, artık hiçbir şekilde su alamayacaktır. Önümüzdeki yıl su alma ağızlarına ön yüklemeli sayaçlar takılacaktır. Bu sayaçların çalışması ve çiftçimizin tarlasına su alabilmesi için, işletme görevlisinden kart alıp Ziraat Bankası aracılığıyla kartına metreküp cinsinden su yüklemesi gerekmektedir. Bu konuya hassasiyetle riayet edilmelidir."
DSİ 15. Bölge Müdürlüğü, "Suruç Pompaj Sulaması'na ait pompalar 2 Ekim saat 06.59'dan itibaren durdurularak, Suruç Ovası'na gerekli şartlar sağlanmadan su verilmeyecektir" açıklamasında bulundu
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