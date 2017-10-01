Güncelleme: 17:29, 01 Ekim 2017 Pazar

Nijerya'da 1 Ekim Bağımsızlık Günü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, bölünmeye karşı olduklarını belirterek "Ülkenin demokrasisini bozmak isteyenlere asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Buhari, ülkenin bağımsızlığının 57'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "1 Ekim Bağımsızlık Günü" kutlamalarında yaptığı konuşmada, Nijerya'nın İngiltere'den bağımsızlığını kazanmasının ülke halkı için en değerli şey olduğunu belirtti.

1 Ekim'in ülke için önemli bir kutlama günü olduğunu vurgulayan Buhari, "Nijerya'nın anayasasında yazıldığı gibi ülkenin kararlarının mecliste alınması gerekiyor. Ülkenin demokrasisini bozmak isteyenlere asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Buhari, bugün ülkede özgürlüklerin suistimal edildiğini belirterek Nijerya'nın güneydoğusunda varlık gösteren ve terör örgütü ilan edilen Biafra Yerli Halkları'nın (IPOB) ülkeyi bölmesine ve ülkenin huzurunu bozmasına izin vermeyeceklerini kaydetti.

Nijerya iç savaşında yaklaşık 2 milyon kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Buhari, bugün ülkenin bölünmesini isteyenlerin bunları bilmediğini ifade etti.