Trump’tan Tillerson'a: Enerjini koru Rex

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un Kuzey Kore lideri ile görüşme çabasının "zaman kaybı" olduğunu söyledi.
Trump, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Tillerson’un Çin ziyareti sırasında "Kuzey Kore ile doğrudan iletişim kanalları bulunduğu" yönündeki ifadelerini değerlendirdi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a “küçük roket adam” diyen Trump, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Rex Tillerson’a, bizim harika Dışişleri Bakanımıza, 'küçük roket adam' ile görüşme yapmaya çalışmakla zamanını boşa harcadığını söyledim. Enerjini koru Rex yapmamız gerekeni yapacağız.”
Çin’in başkenti Pekin’de gazetecilerin Kuzey Kore yönetimi ile nasıl masaya oturacaklarını sorması üzerine Tillerson, görüşme yollarını araştırdıklarını söyleyerek, "Pyongyang ile iletişim kanallarımız var. Tamamen karanlıkta değiliz." değerlendirmesinde bulunmuştu.
ABD Başkanı Trump, "Rex Tillerson’a, bizim harika Dışişleri Bakanımıza, 'küçük roket adam' ile görüşme yapmaya çalışmakla zamanını boşa harcadığını söyledim. Enerjini koru Rex, yapmamız gerekeni yapacağız." dedi.
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