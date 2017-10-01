Katalonya'daki tartışmalı referandum sona erdi

Katalonya'da yasa dışı ilan edilmesine ve müdahalelere rağmen yapılan referandumun sona erdiği bildirildi.
Katalonya'da TSİ 10.00'da açılan sandıklar TSİ 22.00'de kapandı. Oy kullanma işleminde Katalonya özerk yönetiminin dağıttığı plastik kutular oy sandığı olarak kullanılırken, bağımsızlık yanlısı sivil toplum örgütlerinin dağıttığı veya Katalanların evde kendilerinin bastırdığı oy kağıtları zarflara konulmadan sandıklara atıldı.
Katalonya yerel hükümetinin referandum sabahı yaptığı değişiklikle kayıtlı olarak gösterilen 5,3 milyon seçmen istediği yerde oyunu kullandı. Katalonya'da oturma izni olan yabancıların da oy kullanılmasına izin verildi.
Referandumda "Katalonya'nın cumhuriyetle yönetilen bağımsız bir devlet olmasını istiyor musunuz?" sorusu yöneltildi.
Sandık görevlilerinin oy sayımını "güvenlik" gerekçesiyle büyük bir gizlilikle yapmaları dikkat çekerken, referandum sonucunun bu gece açıklanması bekleniyor.
Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti, yasa dışı ilan edilen referanduma güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 761 kişinin yaralandığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı da yaralılar arasında 19 polis ve 14 jandarmanın olduğunu duyurdu.
İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, referandumun sona ermesinin ardından Başbakanlık konutunda düzenlediği basın toplantısında, yasadışı referandum ve çıkan olayların sorumlularının yasaları çiğneyenler olduğunu söyledi.
Rajoy, "Biz sorumluluğumuzu yerine getirdik. Her zaman söyledik ama bizi dinlemediler. Yasadışılıklarını terk etmeleri için çok fırsatları oldu ama bir kere olsun bile denemediler." diye konuştu.
Olası bir tek taraflı bağımsızlık ilanına karşı da Katalonya yerel yönetimine çağrı yapan Rajoy, "Umarım bu kez bizi dinlerler ve hatalarında ısrar etmezler. Onları hiçbir yere götürmeyecek olan bir yolda yeni adımlar atmazlar." ifadelerini kullandı.
Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İspanyol polis ve jandarmasının Katalonya'daki yasa dışı referanduma müdahalesindeki şiddetin kendilerini kaygılandırdığını söyledi.
IKBY, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un referandum hakkında aldığı kararı gözden geçirmesini talep etti
İran İçişleri Bakanı Rahmanifazli, "Ülkede bazı şehirlerdeki işsizlik oranı yüzde 60'a ulaştı." dedi.
Katalonya'da yasa dışı ilan edilmesine ve müdahalelere rağmen yapılan referandum sona erdi
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ABD Başkanı Trump, "Rex Tillerson’a, bizim harika Dışişleri Bakanımıza, 'küçük roket adam' ile görüşme yapmaya çalışmakla zamanını boşa harcadığını söyledim. Enerjini koru Rex, yapmamız gerekeni yapacağız." dedi.
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