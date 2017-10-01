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Güncelleme: 01:10, 02 Ekim 2017 Pazartesi

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Katalonya'daki tartışmalı referandum sona erdi
Katalonya'daki tartışmalı referandum sona erdi

Katalonya'da yasa dışı ilan edilmesine ve müdahalelere rağmen yapılan referandum sona erdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Katalonya'da yasa dışı ilan edilmesine ve müdahalelere rağmen yapılan referandumun sona erdiği bildirildi.

Katalonya'da TSİ 10.00'da açılan sandıklar TSİ 22.00'de kapandı. Oy kullanma işleminde Katalonya özerk yönetiminin dağıttığı plastik kutular oy sandığı olarak kullanılırken, bağımsızlık yanlısı sivil toplum örgütlerinin dağıttığı veya Katalanların evde kendilerinin bastırdığı oy kağıtları zarflara konulmadan sandıklara atıldı.

Katalonya yerel hükümetinin referandum sabahı yaptığı değişiklikle kayıtlı olarak gösterilen 5,3 milyon seçmen istediği yerde oyunu kullandı. Katalonya'da oturma izni olan yabancıların da oy kullanılmasına izin verildi.

"REFERANDUM SONUCUNUN BU GECE AÇIKLANMASI BEKLENİYOR"

Referandumda "Katalonya'nın cumhuriyetle yönetilen bağımsız bir devlet olmasını istiyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

Sandık görevlilerinin oy sayımını "güvenlik" gerekçesiyle büyük bir gizlilikle yapmaları dikkat çekerken, referandum sonucunun bu gece açıklanması bekleniyor.

REFERANDUMA GÜVENLİK GÜÇLERİNİN MÜDAHALESİ SONUCU 761 KİŞİ YARALANDI

Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti, yasa dışı ilan edilen referanduma güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 761 kişinin yaralandığını açıkladı. 

İçişleri Bakanlığı da yaralılar arasında 19 polis ve 14 jandarmanın olduğunu duyurdu. 

"UMARIM BU KEZ BİZİ DİNLERLER"

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, referandumun sona ermesinin ardından Başbakanlık konutunda düzenlediği basın toplantısında, yasadışı referandum ve çıkan olayların sorumlularının yasaları çiğneyenler olduğunu söyledi.

Rajoy, "Biz sorumluluğumuzu yerine getirdik. Her zaman söyledik ama bizi dinlemediler. Yasadışılıklarını terk etmeleri için çok fırsatları oldu ama bir kere olsun bile denemediler." diye konuştu.

Olası bir tek taraflı bağımsızlık ilanına karşı da Katalonya yerel yönetimine çağrı yapan Rajoy, "Umarım bu kez bizi dinlerler ve hatalarında ısrar etmezler. Onları hiçbir yere götürmeyecek olan bir yolda yeni adımlar atmazlar." ifadelerini kullandı.



İlgili Konular ispanya katalonya
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