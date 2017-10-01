İran'daki bazı şehirlerde işsizlik oranı yüzde 60'a ulaştı

İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmanifazli, ülkesinde bazı şehirlerdeki işsizlikoranının yüzde 60'a ulaştığını söyledi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı İSNA'ya konuşan Rahmanifazli, işsizlik, uyuşturucu bağımlılığı, fakirlik ve boşanmanın İran'daki sosyal sorunların başında geldiğini belirtti.
Rahmanifazli, "Ülkemizde uyuşturucu bağımlılığı, fakirlik ve boşanma gibi sosyal sorunlarla karşı karşıyayız. İşsizliğin fazla olduğu bölgelerde bu sorunlar daha fazla gözleniyor." ifadelerini kullandı.
Ülkede genel işsizlik oranının yüzde 12 civarında olduğunu dile getiren Rahmanifazli, "Bazı şehirlerde işsizlik oranı yüzde 60'a ulaştı. Maalesef tahsil görmüş insanlar arasındaki işsizlik bilinenin çok üstündedir." açıklamasında bulundu.
Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İspanyol polis ve jandarmasının Katalonya'daki yasa dışı referanduma müdahalesindeki şiddetin kendilerini kaygılandırdığını söyledi.
IKBY, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un referandum hakkında aldığı kararı gözden geçirmesini talep etti
İran İçişleri Bakanı Rahmanifazli, "Ülkede bazı şehirlerdeki işsizlik oranı yüzde 60'a ulaştı." dedi.
Katalonya'da yasa dışı ilan edilmesine ve müdahalelere rağmen yapılan referandum sona erdi
IKBY, Yüksek Referandum Komisyonunun, referandumun bitmesi dolayısıyla görevini tamamlayarak isminin değiştirildiği bildirildi
ABD Başkanı Trump, "Rex Tillerson’a, bizim harika Dışişleri Bakanımıza, 'küçük roket adam' ile görüşme yapmaya çalışmakla zamanını boşa harcadığını söyledim. Enerjini koru Rex, yapmamız gerekeni yapacağız." dedi.
AA'nın 100. yıl vizyonu kapsamında 1 Ekim 2014'te hayata geçirdiği Arnavutça yayını 3. yılını doldurdu
Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da şehit edilişinin bin 378. yılı nedeniyle anma programları düzenlendi
Nijerya Devlet Başkanı Buhari: "Ülkenin demokrasisini bozmak isteyenlere asla izin vermeyeceğiz" dedi
İspanyol polis ve jandarmasının Katalonya'daki bağımsızlık referandumuna müdahalesinde 337 kişi yaralandı.
Fransa'da Paris Belediyesinin hava kirliliğini önleme çalışmaları çerçevesinde 1 Ekim'de ilk kez kent merkezinin tamamında "arabasız gün" ilan edildi.
Etiyopya'daki Irreecha Festival'inde hükümet karşıtı slogan atıldı
TOKİ Başkanı Turan, "Sınır duvarımızı bitirme aşamasına geldik. Çok kısa bir süre sonra sınır duvarımızı bitirip, sınırımızı daha güvenli hale getireceğiz" dedi
Yemen'deki Husilere ait haber kanalı, Sana'da uçuş yapan ABD'ye ait bir İHA düşürüldüğünü açıkladı.