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03:16, 02 Ekim 2017 Pazartesi
Ortadoğu
Güncelleme: 01:48, 02 Ekim 2017 Pazartesi

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İran'daki bazı şehirlerde işsizlik oranı yüzde 60'a ulaştı
İran'daki bazı şehirlerde işsizlik oranı yüzde 60'a ulaştı

İran İçişleri Bakanı Rahmanifazli, "Ülkede bazı şehirlerdeki işsizlik oranı yüzde 60'a ulaştı." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmanifazli, ülkesinde bazı şehirlerdeki işsizlikoranının yüzde 60'a ulaştığını söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı İSNA'ya konuşan Rahmanifazli, işsizlik, uyuşturucu bağımlılığı, fakirlik ve boşanmanın İran'daki sosyal sorunların başında geldiğini belirtti.

Rahmanifazli, "Ülkemizde uyuşturucu bağımlılığı, fakirlik ve boşanma gibi sosyal sorunlarla karşı karşıyayız. İşsizliğin fazla olduğu bölgelerde bu sorunlar daha fazla gözleniyor." ifadelerini kullandı.

Ülkede genel işsizlik oranının yüzde 12 civarında olduğunu dile getiren Rahmanifazli, "Bazı şehirlerde işsizlik oranı yüzde 60'a ulaştı. Maalesef tahsil görmüş insanlar arasındaki işsizlik bilinenin çok üstündedir." açıklamasında bulundu.



İlgili Konular iran
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