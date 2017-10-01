Güncelleme: 02:19, 02 Ekim 2017 Pazartesi

IKBY, ABD'nin aldığı referandum kararını gözden geçirmesini istedi





IKBY, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un referandum hakkında aldığı kararı gözden geçirmesini talep etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığı, ABD'nin "tek taraflı referandumu tanımıyoruz" açıklamasına cevap vererek, kararın gözden geçirilmesini talep ettiği belirtildi. Başkanlık Sözcüsü Ümit Sabah tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un 25 Eylül'de yaptığı referandumu tanımadıkları yönündeki açıklamasının kendilerini kaygılandırdığını ifade etti. Sabah, anayasaya aykırı referandum konusunda ABD'nin ortaya koyduğu tavrının gelecek günlerde gözden geçirilmesini ve Erbil ile Bağdat arasındaki görüşmelere katılmasının temenni edildiğini kaydetti. Tillerson, dün yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin IKBY'nin "tek taraflı referandumunu tanımadığını" duyurmuştu.

İlgili Konular IKBY IKBY referandumu

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.