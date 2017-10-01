Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Johnson: Şiddet nedeniyle kaygılıyız

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İspanyol polis ve jandarmasının Katalonya'daki yasa dışı referanduma müdahalesindeki şiddetin kendilerini kaygılandırdığını söyledi.
Johnson, iktidardaki Muhafazakar Parti’nin Manchester’daki yıllık kongresinde, Katalonya’daki referandumla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
"Şiddet nedeniyle kaygılıyız" ifadesini kullanan Johnson, "Ancak benim anladığıma göre referandum anayasal değil. Dolayısıyla bir denge bulunması lazım. Olayların sakinleşeceğini umuyoruz." diye konuştu.
Johnson, Twitter hesabından yayımladığı mesajda da İspanya'nın "yakın bir müttefik ve iyi bir dost" olduğunu belirterek, ülkenin gücünün ve birliğinin Birleşik Krallık için önemli olduğunu vurguladı.
Johnson mesajında,"Katalonya referandumu İspanya hükümetinin ve halkının iç işidir. İspanya anayasasına saygı ve hukukun üstünlüğüne riayet önemlidir." ifadelerini kullandı.
Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox da yaptığı açıklamada, Katalonya’daki şiddeti kınarken, referandumun İspanya’nın iç işi olduğunu vurguladı.
Referanduma ilişkin görüşünü sosyal medyadan açıklayan ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn polisin kullandığı şiddeti "şoke edici" diye nitelendirdi.
Twitterdan paylaştığı mesajda Başbaban Theresa May’e çağrıda bulunan Corbyn, May’den doğrudan İspanya Başbakanı Mariano Rajoy’la konuşarak polis şiddetine son vermeye çağırmasını istedi. Corbyn, referandumla yaşanan anayasal krize siyasi çözüm bulunması çağrısı yaptı.
Liberal Demokrat Parti lideri Vince Cable ise Dışişleri Bakanı Johnson’a çağrıda bulunarak, İspanya’nın Londra büyükelçisini bakanlığa davet etmesini ve "polis şiddetinin kabul edilemez" olduğunu iletmesini istedi.
Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İspanyol polis ve jandarmasının Katalonya'daki yasa dışı referanduma müdahalesindeki şiddetin kendilerini kaygılandırdığını söyledi.
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