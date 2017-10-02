09:42, 02 Ekim 2017 Pazartesi

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 02 Ekim 2017





Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İran'da resmi temaslarda bulunuyor.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi 1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulunun yeni eğitim öğretim yılının açılış törenine iştirak edecek. (Ankara/11.00) 2- Başbakan Binali Yıldırım, Hilton Bomonti Hotel'de "Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 10. Avrupa Bölge Toplantısı"na katılacak, ILO Genel Direktörü Guy Ryder'i kabul edecek. - Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık edecek. (İstanbul/12.30/13.15/Ankara/16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Slovenya Tarım, Orman ve Gıda Bakanı Dejan Zidan ile görüşecek. (Ankara/11.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayrimeşru referandumun yansımaları izleniyor. (Erbil) 2- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor. (Myanmar) 3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor. (Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) 4- İspanya'nın Katalonya bölgesindeki yasa dışı referandumla ilgili gelişmeler takip ediliyor. (Barselona/Madrid)

KÜLTÜR SANAT 1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Turizm Komitesinin 100. Oturumu'na katılacak. (Paris) GÜNCEL 1- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İran'da resmi temaslarda bulunuyor. (Tahran) 2- Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 10. Avrupa Bölge Toplantısı, Türkiye'nin ev sahipliğinde başlıyor. (İstanbul/11.00) SPOR 1- Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası İstanbul'da başlayacak. - Riva'da gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye, ilk maçında Almanya ile karşılaşacak. (İstanbul/17.00) 2- Basketbol FIBA şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Pınar Karşıyaka, Macaristan'ın Alba Fehervar takımını konuk edecek. (İzmir/20.00) 3- A Milli Futbol Takımı, İzlanda ve Finlandiya ile oynayacağı Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçları için Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Golf & Spa Resort Otel'de toplanacak. (Antalya/11.00)

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