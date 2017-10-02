Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 02 Ekim 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulunun yeni eğitim öğretim yılının açılış törenine iştirak edecek.
(Ankara/11.00)
2- Başbakan Binali Yıldırım, Hilton Bomonti Hotel'de "Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 10. Avrupa Bölge Toplantısı"na katılacak, ILO Genel Direktörü Guy Ryder'i kabul edecek.
- Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık edecek.
(İstanbul/12.30/13.15/Ankara/16.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Slovenya Tarım, Orman ve Gıda Bakanı Dejan Zidan ile görüşecek.
(Ankara/11.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayrimeşru referandumun yansımaları izleniyor.
(Erbil)
2- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.
(Myanmar)
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.
(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)
4- İspanya'nın Katalonya bölgesindeki yasa dışı referandumla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
(Barselona/Madrid)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Turizm Komitesinin 100. Oturumu'na katılacak.
(Paris)
GÜNCEL
1- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İran'da resmi temaslarda bulunuyor.
(Tahran)
2- Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 10. Avrupa Bölge Toplantısı, Türkiye'nin ev sahipliğinde başlıyor.
(İstanbul/11.00)
SPOR
1- Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası İstanbul'da başlayacak.
- Riva'da gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye, ilk maçında Almanya ile karşılaşacak.
(İstanbul/17.00)
2- Basketbol FIBA şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Pınar Karşıyaka, Macaristan'ın Alba Fehervar takımını konuk edecek.
(İzmir/20.00)
3- A Milli Futbol Takımı, İzlanda ve Finlandiya ile oynayacağı Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçları için Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Golf & Spa Resort Otel'de toplanacak.
(Antalya/11.00)
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İran'da resmi temaslarda bulunuyor.
26. Dönem 3. Yasama Yılı, TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında toplanacak Genel Kurulda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 10 Muharrem İftarı'na iştirak edecek. Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki referandum sonuçları ve yansımaları izleniyor. AB devlet ve hükümet başkanları, dönem başkanı Estonya’nın başkenti Tallin’de düzenlenecek “Dijital Zirve”de bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'i resmi törenle karşılayacak.
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların bulunduğu kampları ziyaret edecek, yapılan yardım çalışmalarını inceleyecek.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni"ne katılacak
Irak Federal Mahkemesinin anayasaya aykırı olduğunu açıkladığı ve Türkler ile Araplar'ın boykot ettiği Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) tartışmalı referandumu izleniyor. Almanya'da seçim sonuçları ve yansımaları takip ediliyor.
Almanya'da genel seçim takip ediliyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki referandum tartışmaları ve yansımaları izleniyor.
TBMM Genel Kurulu, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresini görüşmek üzere olağanüstü toplanacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayı finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.
Erdoğan, Lotte New York Palace Otel'de ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Radyo ve Televizyonlarda Doğru, Güzel ve Anlaşılır Türkçe Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi" tanıtım toplantısına katılacak.
Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurulu görüşmeleri, 120'den fazla devlet ya da hükümet başkanının katılımıyla başlayacak.
2017-2018 eğitim öğretim yılında 17 milyonu aşkın öğrenci ve yaklaşık bir milyon öğretmen ders başı yapacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 72. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'nin New York şehrine hareket edecek.